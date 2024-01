Gli astronauti hanno bisogno della crema solare? La risposta non è scontata

Con il progredire dell’esplorazione spaziale, gli astronauti dovranno presto fare i conti con un’esposizione alle radiazioni cosmiche sempre più prolungata, specialmente nel caso di un eventuale viaggio verso Marte. Ed ecco perché è necessario trovare un modo per mitigare questa radiazione.

Sulla Terra siamo parzialmente protetti dagli effetti dannosi della luce solare, grazie ad una serie di elementi come gli strati atmosferici, le nuvole e anche dal campo magnetico terrestre. L’equipaggio a bordo dell’ISS, tuttavia, è decisamente più esposto trovandosi al di sopra dell’atmosfera; coprirsi con l’ossido di zinco (il composto chiave della crema solare) potrebbe dunque essere la soluzione?

Le radiazioni di cui dobbiamo preoccuparci sono quelle ultraviolette (UV), più nello specifico i raggi UVA (i quali non vengono assorbiti dallo strato di ozono e penetrano in profondità), i raggi UVB (più intensi degli UVA ma che hanno più difficoltà a raggiungere la superficie terrestre), e infine i raggi UVC (completamente assorbiti dall’atmosfera).

In realtà, gli astronauti nello spazio sono solitamente ben protetti da diverse barriere e non necessitano della crema solare, il più delle volte. I finestrini della ISS sono schermati dalle radiazioni UV, così come i grandi visori in plastica delle tute spaziali.

Ciononostante, esiste un caso di ustione solare avvenuta nello spazio: nel 1963, la tuta dell’astronauta Gene Cernan si strappò durante una missione di routine, causando una scottatura; una conclusione fortunata, tutto sommato.

Ma i raggi UV non sono l’unico problema nello spazio. Quando si parla di radiazione cosmica, ciò include anche la radiazione ionizzante, estremamente pericolosa per l’uomo. Prima di mandare le persone su Marte, quindi, potremmo dover aspettare una grossa svolta scientifica, che ci permetta di proteggerci dalle radiazioni ionizzanti tanto quanto la crema solare per i raggi UV.