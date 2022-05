Gli astronauti Crew-3 di SpaceX ritornano finalmente sulla Terra

Finalmente la capsula di SpaceX "Endurance" ha riportato quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale dopo essere stati nello spazio per sei mesi. In particolare, a ritornare sul nostro pianeta sono stati Raja Chari, Tom Marshburn e Kayla Barron della NASA, e Matthias Maurer dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

Delle imbarcazioni SpaceX hanno recuperato la capsula, che è atterrata nell'oceano, e hanno portato gli astronauti a bordo della "Shannon", una nave di recupero che prende il nome dall'astronauta Shannon Walker. Dopo i controlli medici, i professionisti sono stati portati a riva in elicottero prima di tornare al Johnson Space Center della NASA, a Houston.

Adesso sulla Stazione Spaziale Internazionale troviamo Samantha Cristoforetti dell'ESA, gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins e infine i cosmonauti di Roscosmos Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov. Prima di andare via dalla struttura, Marshburn ha ceduto il comando della spedizione 67 ad Artemyev: "Oleg, sei un cosmonauta molto forte ed esperto. So che lasceremo la stazione spaziale in buone mani con te".

I professionisti dello spazio che sono ritornati recentemente sul nostro pianeta sono stati lanciati il ​​10 novembre 2021. Da allora, i membri di Crew-3 hanno contribuito a condurre centinaia di esperimenti scientifici, tra cui testare nuovi metodi per coltivare colture, studiare piante di cotone resistenti alla siccità e stampare bende a base di cellule della pelle.

A proposito, visto le polemiche recenti, qual è il destino dell'ISS senza la Russia?