Gli astronauti della Crew Dragon si sono divertiti a fare scherzi telefonici

Nuovi retroscena della faccenda della Crew Dragon di SpaceX, quale dopo una partenza non proprio fortunata, posticipata dal 27 maggio al 30 maggio 2020 per condizioni climatiche sfavorevoli, è riuscita ad ammararsi nell'Oceano Atlantico, esattamente nel Golfo del Messico in Florida, il 2 agosto di quest'anno.

La missione Demo-2, che porta fondamentalmente la firma di Elon Musk (il quale recentemente ha fatto una dichiarazione shock) e il nome dei due coraggiosi astronauti Behnken e Hurley, è stata un vero e proprio successo, non soltanto perché per la prima volta un'azienda privata ha fornito i mezzi alla NASA, ma soprattutto perché d'ora in poi il trasporto spaziale americano, che dal 2011 è a cura della navicella russa Sovuz, non avrà bisogno di aiuti esterni.

Gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurley sono tornati incolumi e l'unico intoppo parrebbe essere stato passare diverse ore all'interno della capsula Crew Dragon aspettando di essere tirati fuori per fare le visite mediche generiche.

Il New York Times scrive di come gli astronauti si siano divertiti a fare alcuni scherzi telefonici, giusto per trascorrere il tempo. Hurley in conferenza stampa ha parlato di quanto fosse scombussolato dal cambio di atmosfera, aggiungendo dopo che quel passatempo li ha rallegrati parecchio. "La fattura telefonica dovrebbe essere spedita al CEO di SpaceX, Elon Musk." Conclude divertito, Hurley.