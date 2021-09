Gli astronauti ISS rifiutano di mettere l'ananas sulle pizze: 'un reato grave in Italia'

Incredibile a credersi ma anche sulla Stazione Spaziale Internazionale si fa baldoria qualche volta e si festeggia a suon di pizza e dolciumi. È successo qualche giorno fa, e l'astronauta Thomas Pesquet ha ripreso tutto, mostrando anche di aver un certo decoro culinario.

Gli astronauti attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno organizzato un vero e proprio pizza party a gravità zero, come si vede bene nella clip che trovate in fondo alla news, caricata su Instagram dall'astronauta francese Thomas Pesquet, dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

"Serata della pizza fluttuante con gli amici, sembra quasi un sabato sulla Terra", ha scritto Pesquet nella didascalia del suo post. "Dicono che un bravo chef non riveli mai i suoi segreti, ma io invece ho fatto un video in modo che voi tutti possiate giudicare."

L'equipaggio era riunito nei festeggiamenti per via del compleanno dell'astronauta NASA e attuale membro dell'equipaggio Megan McArthur, che ha compiuto 50 anni proprio nello spazio. Non solo Pesquet si è dato da fare come chef, ma anche tenuto a precisare quali sono le cose che proprio evita di fare in cucina.

In una serata pizza gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale si sono sentiti in obbligo di affermare che nessuno si è azzardato a posare dell'ananas sulle proprio pizze: "Va bene tutto, tranne l'ananas, sarebbe un grave reato in Italia", ha scritto Pesquet.

Non è chiaro se davvero ci sia o meno dell'ananas sulla ISS, ma è comunque un gesto che in molti hanno apprezzato, dal momento che la cosiddetta "Pizza Hawaiana" è oggetto di tante discussioni e controversie culinarie (e non solo qui in Italia).

Il segreto di tutto questa festicciola sapete qual è? Che le pizze (ovviamente), non sono state fatte né con impasto né con forno, ma sono delle tortillas farcite. Un possibile affronto culinario verso la cultura italiana? Visto che si parla di un contesto eccezionale e non si può pretendere troppo in quell'ambiente, gli perdoniamo questa piccola "manchevolezza".

Lo perdoniamo non solo per questo, ma anche perché Pesquet sta scattando foto eccezionali dalla ISS, compresa la recente immagine dell'uragano Ida.