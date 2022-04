Gli astronauti mangeranno un cibo fantascientifico? Ecco di cosa si tratta

La carne sintetica (o coltivata) potrebbe essere un punto di svolta per ambiente, sicurezza alimentare, salute umana e benessere degli animali. Ecco perché anche l'Agenzia Spaziale Europea sta concentrando gli sforzi per supportare i ricercatori nella possibilità di coltivare carne artificiale per nutrire gli astronauti.

Paolo Corradi, ingegnere dell'ESA, aveva già proposto da tempo l'idea di nutrire gli astronauti, in missioni di lunga durata, con carne in vitro. Considerando anche che, superare le sfide della produzione della carne nello spazio potrebbe anche aiutare a trovare soluzioni per produrla in modo sostenibile ed efficace sulla Terra.

"Per le missioni di esplorazione umana a lungo termine lontano dalla Terra, avremmo bisogno di trasportare una grande quantità di nutrienti a lunga conservazione. Ciò comporta il rischio che il cibo si degradi nel tempo o addirittura vada perso, limitando notevolmente il grado di autosostenibilità e resilienza della missione”, ha affermato Corradi.

Christel Paille, ingegnere del Controllo Ambientale e Supporto Vitale dell'ESA, ha inoltre affermato: "Se vogliamo avere successo nell'esplorazione umana a lungo termine, lontano dalla Terra, dobbiamo riformulare il nostro attuale approccio alla nutrizione degli astronauti, fornendo i mezzi per produrre in modo efficiente cibo a bordo, possibilmente integrato nel sistema di supporto vitale rigenerativo".

La produzione di carne tradizionale è ormai svantaggiosa anche sulla Terra, causando problemi ambientali, facilitando potenziali malattie pandemiche e provocando sofferenza a miliardi di animali ogni anno. Inoltre, con la crescita della popolazione mondiale, e la domanda di carne in aumento, la produzione di carne convenzionale diventerà sempre più insostenibile.

La carne sintetica potrebbe quindi rendere la carne convenzionale obsoleta, ma saranno necessarie ulteriori ricerche sulla tecnologia di produzione. Questa nuova ricerca, studiando come la carne coltivata potrebbe essere prodotta nello spazio, dove le risorse sono molto limitate, potrebbe quindi aiutare a far progredire la tecnologia necessaria per svilupparla in modo più efficiente anche sulla Terra.

A proposito di carne sintetica, sapete che ha già aperto la prima fabbrica al mondo di carne coltivata in laboratorio? Lo stesso Bill Gates sta investendo milioni nella carne sintetica. Voi la mangereste o siete restii a tale novità?