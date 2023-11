E se gli astronauti su Marte finissero il cibo? Potrebbero mangiarsi a vicenda?

L'umanità si confronta spesso con dilemmi etici che sfidano la nostra stessa essenza. Immaginate di essere su Marte, lontani anni luce dalla Terra, dove ogni decisione può significare la differenza tra la vita e la morte.

In un estratto dal libro "A City on Mars: Can we settle space, should we settle space, and have we really thought this through?" di Kelly e Zach Weinersmith, si esplora una situazione da brivido: il "pasto proibito" nello spazio, ovvero il cannibalismo.

La morte nello spazio è un territorio inesplorato, senza precedenti su cui basarsi, e ciò solleva una questione macabra: cosa fare se, in una missione su Marte, ci si trovasse a corto di cibo? La letteratura astronautica su come "integrare" in modo così estremo l'equipaggio è scarsa, ma un documento del 1978, "Survival Homicide in Space" di Robert A. Freitas, potrebbe fornire qualche indicazione.

Secondo il Trattato dello Spazio Esterno, la giurisdizione spetta allo stato di registrazione, quindi le leggi sulla "necessità" variano da nazione a nazione. Ma la realtà è che, di fronte a situazioni estreme come quelle ipotizzate, la storia ci insegna che gli esseri umani tendono a scegliere di affrontare la fine insieme piuttosto che sacrificare un compagno.

Nonostante ciò, il Dr. Erik Seedhouse nel suo libro "Survival and Sacrifice in Mars Exploration" analizza dettagliatamente la questione, suggerendo che in circostanze disperate, le persone più grandi dovrebbero sacrificarsi per prime, essendo le più "nutrienti". Tuttavia, la ricerca suggerisce che anche su Marte, di fronte a circostanze estreme, è improbabile che si arrivi a tali estremi.

Questo ci porta a riflettere non solo sulle sfide tecniche della colonizzazione spaziale, ma anche su quelle morali e etiche che definiscono la nostra umanità... visto che secondo Elon Musk i primi coloni moriranno, ma in modo spettacolare.