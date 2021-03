Gli astronauti per le missioni su Marte potrebbero soffrire di problemi cognitivi

Sono molte le realtà che vogliono sbarcare su Marte, dalla NASA a Elon Musk. Tuttavia, secondo un nuovo studio, farlo non sarà facile. Non per quanto riguarda la tecnologia necessaria (che per adesso non abbiamo), ma a causa di problemi cognitivi ed emotivi degli astronauti.

Secondo un nuovo studio pubblicato su Frontiers of Physiology, un volo su Marte e ritorno durerà circa 14 mesi, mentre l'effettiva missione di esplorazione durerà almeno tre anni. Livelli elevati e sostenuti di prestazioni cognitive e un efficace lavoro di squadra sono prerequisiti per il buon esito sicuro di queste missioni.

Senza contare che l'assenza della gravità porta a cambiamenti drammatici nel corpo umano. Sappiamo, infatti, che gli astronauti possono soffrire di disorientamento, illusioni percettive, disturbi dell'equilibrio e cinetosi. Tali risultati, però, sono spesso basati su piccoli campioni. Il nuovo studio, supportato dalla NASA, ha studiato gli effetti della microgravità sulle prestazioni cognitive.

24 partecipanti non sono stati mandati nello spazio, ma sono stati a letto. L'impatto di un certo tipo di riposo è analogo agli effetti della microgravità; praticamente i partecipanti dello studio sono stati sdraiati sulla schiena con un'inclinazione di 6°, con la testa più bassa del corpo, per quasi due mesi senza cambiare posizione.

I risultati hanno mostrato un rallentamento piccolo ma affidabile della velocità cognitiva nei compiti che coinvolgono le capacità sensoriali e motorie. I partecipanti, cosa più importante, hanno anche avuto difficoltà a leggere le emozioni quando guardavano i volti delle persone... qualcosa che è peggiorata sempre di più.

Dopo 60 giorni, infatti, coloro che hanno partecipato all'esperimento erano più propensi a identificare le espressioni facciali degli altri come arrabbiate e meno propensi a interpretarle come felici o neutre. Qualcosa da molto importante da tenere d'occhio, poiché la capacità di "leggere" correttamente le reciproche espressioni emotive è essenziale, visto che devono trascorrere molto tempo rinchiusi insieme in un piccolo spazio.