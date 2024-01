Gli astronauti delle missioni Mercury subirono strani test che fecero molto discutere

Il programma Mercury fu il primo progetto statunitense a comprendere astronauti. Aveva l'obiettivo di portare il primo uomo intorno alla Terra, ma come insegnano i libri di storia furono i russi a riuscirci per prima, con Yuri Gagarin, nel 1961.

Anche considerando questo fallimento, il programma Mercury non fu privo di successi. È grazie ad esso se gli americani svilupparono le tecnologie necessarie per raggiungere la Luna, pochi anni più tardi, nel 1969, ed è tramite il programma Mercury se gli ingegneri sono riusciti a rinnovare la microtecnologia utile per sviluppare i computer di bordo di razzi e satelliti.

Una delle peculiarità del progetto Mercury più controversi fu il severissimo percorso di addestramento degli astronauti, che venivano duramente testati sia al livello fisico che psichico attitudinale.

Uno degli esami più traumatici era quello che comprendeva il test di deprivazione sensoriale, che poi fu ulteriormente sviluppato dalla CIA come forma di tortura e d'interrogatorio. Per capire se gli astronauti reggevano lo stress e sollecitazioni fisiche estreme, i medici della Nasa decisero di inserirli dentro a delle grosse vasche d'acqua salata, in cui il loro corpo poteva galleggiare liberamente.

Gli astronauti venivano tenuti al buio e ad una temperatura leggermente superiore a quella del loro corpo, per diverse ore, rispettando un rigoroso silenzio e allontanando tutte le sorgenti di rumore.

Le conseguenze di questi test erano psicologicamente molto impattanti. Seppur i medici non introducessero droghe all'interno della soluzione salina che permetteva agli astronauti di galleggiare, il silenzio portava gli astronauti a vivere potenti allucinazioni, non sempre molto piacevoli.

Alcuni perdevano completamente conoscenza, dopo aver passato diversi minuti completamente isolati. Un risultato che portava i medici ad escluderli dalla lista dei candidati a raggiungere lo spazio. In altri casi, invece, gli astronauti venivano testati con una deprivazione del sonno, un'esperienza ancora più traumatica, che avveniva sotto la rigorosa osservazione degli psicologi.

La NASA capì di star esagerando quando anche piloti affermati cominciarono a non superare i test o a truccare le prove, facendo per esempio dei sonnellini di nascosto, mentre non erano sotto osservazione.

Wally Funk per esempio, fu una delle prime pilote dell'aereonautica statunitense e riuscì a superare il record di deprivazione sensoriale, restando 10 ore e 35 minuti nella vasca di deprivazione senza provare allucinazioni. Come ci riuscì? In una maniera abbastanza semplice.

Anni dopo il suo ingresso alla NASA, la Funk rivelò che prima dei test dormì moltissimo e che durante l'esame dentro la vasca, essendo completamente isolata dagli stessi medici che dovevano tenerla sotto osservazione, per superare la prova decise semplicemente di rannicchiarsi in posizione fetale, nascondendo il volto alle telecamere.

Quando i medici premevano un pulsante per attrarre la sua attenzione e chiamarla, lei si svegliava velocemente senza scuotersi e rispondeva con tranquillità, fingendo solo di essere divenuta un po' sorda per colpa dell'acqua dentro le orecchie.