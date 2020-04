Gli astronauti della NASA in futuro potranno addestrarsi su astronavi suborbitali private

Secondo l'amministratore della NASA Jim Bridenstine, gli astronauti delle agenzie potrebbero utilizzare voli suborbitali privati ​​per esperimenti di addestramento e ricerca attraverso i viaggi commerciali. Tali viaggi potrebbero aiutare a spianare la strada alle prossime missioni verso la Luna.

"Questo è un grande cambiamento per la NASA", dichiara l'uomo il 2 marzo in una conferenza. "Ma è un passaggio importante." I voli suborbitali solitamente superano la linea di Kármán, una linea immaginaria posta ad un'altezza di 100 chilometri sopra il livello del mare che segna convenzionalmente il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno.

Questi voli offrono un modo per testare più volte le nuove tecnologie nello spazio prima di mettere a rischio i viaggiatori. "Questa è una capacità che noi come nazione non abbiamo avuto fino a poco tempo fa", ha detto Bridenstine. Il volo suborbitale apre anche le porte ai viaggiatori non NASA nello spazio. "Ci stiamo avvicinando rapidamente al giorno in cui molte persone diventeranno astronauti", continua Bridenstine. "Questo è un bene per la nostra nazione e un bene per il mondo."

In questo modo, secondo la NASA, sarà più facile raggiungere la Luna. Bridenstine, infatti, vede il prossimo viaggio sul satellite come un viaggio molto più inclusivo. "Questa volta, andiamo sulla luna con tutti gli americani", afferma. "Dobbiamo rendere questo il nostro momento storico." L'obiettivo dell'Agenzia spaziale americana è sempre quello: arrivare sul satellite con un uomo e una donna entro il 2024.