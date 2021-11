Gli astronauti NASA hanno mangiato dei peperoni enormi nati e cresciuti a bordo della ISS

Per la prima volta, gli astronauti della NASA hanno mangiato alcuni peperoni che erano stati piantati e cresciuti a bordo della ISS. I semi della pianta sono stati portati sulla Stazione durante il mese di giugno 2021, e a fine ottobre son stati trasformati in un prelibato condimento (anche piccante).

I peperoni "spaziali" sono stato usati per condire i tacos preparati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Come si può osservare dal tweet in calce alla news, l'autrice di questo pasto è stata l'astronauta Megan McArthur, che ha descritto il suo prodotto come "il miglior tacos spaziale mai preparato".

I semi, come vi abbiamo citato in precedenza, sono stati portati sulla ISS a giugno com elemento essenziale di un esperimento NASA che tenta di capire quali possano essere gli alimenti migliori che dovranno essere coltivati nello Spazio. Questi test saranno di vitale importanza quando l'umanità dovrà affrontare viaggi molto più difficili, come le lunghissime traversate verso Marte.

I primi peperoni sono stati raccolti venerdì 29 ottobre e, come si evince dalla foto, sono in perfetta forma e anche di dimensioni notevoli. Inoltre, non è un caso che gli astronauti vadano pazzi per tacos e cibo speziato quando si trovano sulla ISS: si sa infatti che l'assenza simulata di gravità comporta una certa alterazione nei sensi del gusto e dell'olfatto, rendendoli meno efficienti.

Di conseguenza l'equipaggio molto volentieri si affida a cibi piccanti o dal sapore deciso, in modo tale da render felice anche le proprie papille gustative. La scelta del pane azimo o delle piadine ha anch'essa una sua utilità, e non è dettata solo dal gusto personale: in molti preferiscono adoperarlo infatti per la ridotta quantità di molliche e briciole che si viene a creare quando spezzato. Meno briciole, meno fastidi, in quanto sulla ISS l'ambiente deve rimanere più pulito possibile, evitando intasamento dei filtri.

Dopo l'assaggio dei peperoni quasi spaziali, gli astronauti hanno dovuto compilare una serie di sondaggi, da mandare poi agli scienziati qui sulla Terra. Inoltre, è previsto che alcuni di questi peperoni vengano trasportati quanto prima nei laboratori del nostro pianeta per analizzarli con maggior dettaglio.

Non è la prima volta comunque che sulla ISS si mangia e si coltiva qualcosa: lo scorso gennaio sono stati assaporati dei ravanelli spaziali.