Ecco l'assurda e irriverente storia dell'astronauta più pigro della storia

Immaginate di volare nello spazio. Quante cose potreste fare? Tra esperimenti scientifici, una gara di volteggi senza gravità, scattare diverse foto, svolgere delle interviste e la possibilità di compiere delle passeggiate spaziali, la scelta è molto ricca.

Eppure non tutti gli astronauti che hanno avuto la fortuna di esplorare l'universo si sono dichiarati entusiasti della loro missione. Alcuni si sono persino distinti per la loro sbadataggine o per la loro pigrizia, come Toyohiro Akiyama, il primo astronauta giapponese a volare nello spazio ed ospite del secondo volo spaziale ad essere sponsorizzato e finanziato commercialmente.

Akiyama, all'età di 47 anni, trascorse nel dicembre del 1990 una settimana all'interno della MIR, la stazione spaziale dell'Unione sovietica, che fu anche la prima ad essere completata in assoluto, nel 1986, e a sorvolare il nostro pianeta.

Di professione Akiyama non era uno scienziato né un ingegnere. Fu inviato nello spazio da una nota rete televisiva giapponese, la TBS Corporation, in qualità di reporter, per festeggiare i 40 anni dell'azienda e per "onorare" un volo spaziale-commerciale, con cui i sovietici avevano tentato di riallacciare i rapporti con il governo giapponese.

La sua missione fu così anche la prima che coinvolse un civile e rientrava nelle politiche distensive comuniste di fine anni Ottanta, che avevano portato il governo di Gorbaciov ad aprirsi al resto del mondo.

Purtroppo per i suoi colleghi russi, Akiyama non si distinse particolarmente per la sua simpatia. Per quanto fu ritenuto dai suoi compagni di avventura - Viktor Afanasyev e Musa Manarov - una persona gentile, egli non apprezzò particolarmente restare in orbita e si lamentò tutto il tempo di non poter fumare la sua marca di sigarette preferite.

Annoiato, Akiyama girò sulla MIR nel tentativo di svagarsi, ma non era affascinato né dallo spazio né della vita di bordo. Sembrava animarsi solo quando svolgeva il suo lavoro di reporter o quando domandava ai suoi colleghi come il loro paese intendesse progredire le ricerche nel campo dell'agricoltura, la sua vera passione.

Incapace di muoversi in assenza di gravità e non essendo stato addestrato a svolgere qualche attività particolare, il povero Akiyama si sentì imprigionato nella MIR e descrisse la sua esperienza come non particolarmente accattivante, venendo subito descritto dalla stampa internazionale come "il primo antieroe dello spazio".

Lottò per diversi giorni contro quello che definì "il mal di spazio", che sarebbe divenuta una delle sindromi più comuni e riconosciute degli equipaggi spaziali, e durante le sue dirette notturne chiarì ai telespettatori giapponesi che dormire sulla MIR, per una persona normale come lui, era una vera tortura, poiché non aveva punti di riferimento spaziali o temporali che gli consentissero di regolare i suoi ritmi circadiani.

Come noto, la notte nello spazio sopraggiunge più volte nel corso delle 24 h con cui sono costituite le giornate spaziali, questo a seguito degli spostamenti delle stazioni spaziali lungo la loro orbita attorno alla Terra.

Per quanto traumatico, il suo viaggio nello spazio non venne considerato inutile dagli scienziati. Grazie alle sue interviste, tutte le agenzie spaziali hanno compreso che anche i "turisti spaziali" devono essere addestrati per mesi, prima di salire in orbita, e che il "mal di spazio" è un problema serio, che può condurre una persona a perdere sonno, a cadere vittima della depressione o perfino a provare istinti suicidi.

Akiyama fortunatamente tornò sulla Terra dopo 7 giorni e tra le prime cose che fece, giunto sulla Terra, fu fumarsi un intero pacchetto di sigarette in poche ore. Negli anni successivi girò altri documentari e nel 2011 divenne professore universitario di agricoltura.

A seguito della sua permanenza nello spazio, subì anche dei lievi problemi fisici. A causa dell'assenza di gravità, la sua colonna vertebrale si allungò di qualche centimetro e al ritorno sulla Terra questo gli provocò forti dolori, che erano stati percepiti anche da altri astronauti in passato. Akiyama si curò con tanti massaggi e la scelta di affidarsi ad un esperto di agopuntura, ma per prevenire questi stessi problemi ad altri astronauti - tra cui il nostro Paolo Nespoli - le agenzie hanno cominciato ad obbligare gli equipaggi a fare molta attività fisica nello spazio.