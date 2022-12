Astronauti simulano viaggio su Marte ma i risultati preoccupano gli scienziati

Recentemente gli scienziati hanno simulato un viaggio per la conquista di Marte e, sebbene non sia finito come l'esperimento Biosfera 2, i risultati hanno preoccupato gli addetti ai lavori. Effettivamente stare 380 milioni di chilometri lontano da casa sarebbe provante per tutti, ma ecco com'è andata.

Il progetto SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station) è uno sforzo per comprendere la psicologia degli astronauti durante i lunghi voli spaziali. Delle persone sono state isolate da 17 a 120 giorni nel 2017 e nel 2019 per simulare una squadra in un ambiente extraterrestre.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Physiology e non sono stati sicuramente positivi: il ritardo nella comunicazione dovuto alla distanza, insieme al lungo periodo lontano dalla Terra, ha portato gli astronauti a staccarsi dal controllo della missione e diventare quasi autonomi.

La simulazione è stata attuata in ogni minimo dettaglio: è iniziata dalla fase di decollo, prima di atterrare nell'ambiente inospitale di un'area specializzata all'interno della struttura di addestramento. L'equipaggio è stato rinchiuso in capsule insieme, ricevendo razioni e rifornimenti minimi.

Così come hanno osservato gli scienziati, il team di astronauti simulati ha aumentato la comunicazione con il centro di controllo della missione nella fase intermedia, ma successivamente si è distaccato, riducendo il volume di comunicazione. In poche parole hanno fatto meno affidamento sulle raccomandazioni del centro di controllo, diventando più autonomi man mano che si adattavano alla loro missione.

Questo genere di situazione potrebbe far cadere nella più totale "anarchia" gli astronauti, mettendo in pericolo la loro vita, oltre che la missione per Marte. "Il lato negativo è che il controllo della missione perde la possibilità di comprendere le esigenze e i problemi dell'equipaggio, il che di conseguenza ostacola la capacità di fornire supporto", ha affermato Dmitry Shved, coautore dello studio, dell'Accademia russa delle scienze e del Moscow Aviation Institute.