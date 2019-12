Astronauti di Starliner non hanno paura del guasto del veicolo. 'Non vedono l'ora'

Venerdì scorso, lo Starliner di Boeing è stato lanciato per la prima volta, ma a causa di un errore con il sistema di cronometraggio a bordo della navicella spaziale, quella che doveva essere una missione di otto giorni è finita dopo solo due giorni senza mai visitare la Stazione Spaziale Internazionale.

Tuttavia, così come ha anche annunciato Jim Bridenstine durante le interviste, il fallimento non ha fermato la volontà degli astronauti. "Non vedo l'ora di provarlo", afferma l'astronauta della NASA Mike Fincke dopo aver visto Starliner atterrare in sicurezza nel New Mexico domenica. Fincke è uno dei tre astronauti che saliranno sul veicolo spaziale, insieme Nicole Mann della NASA e Chris Ferguson della Boeing.

"Non vediamo l'ora di volare su Starliner", afferma l'uomo durante una conferenza stampa dopo il lancio di venerdì. "Non abbiamo problemi di sicurezza." La NASA ha ingaggiato sia Boeing che SpaceX per costruire veicoli spaziali capaci di trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale, in modo che l'agenzia non debba più fare affidamento sulla Russia.

Il Crew Dragon di SpaceX, ultimamente al centro del mirino a causa dei satelliti Starlink che impediscono le osservazioni astronomiche, ha completato con successo la sua prima missione senza equipaggio per attraccare con l'ISS a marzo, e potrebbe essere pronto per il suo primo test con equipaggio già nel febbraio 2020, mettendosi potenzialmente in anticipo rispetto al programma di Boeing.