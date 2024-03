Gli astronauti subiscono questo fastidioso dolore continuo quando sono nello spazio

Viaggiare nello spazio, un sogno che per molti si trasforma in una realtà accompagnata da inaspettati mal di testa. Sin dai tempi del programma Apollo, gli astronauti hanno condiviso esperienze di dolori cranici una volta immersi nell'ambiente di microgravità, un fenomeno fino ad ora avvolto più nel mistero che in dati concreti.

Una recente ricerca pubblicata su Neurology il 13 marzo getta luce su questa curiosa condizione, dimostrando che tali "mal di testa spaziali" sono tutt'altro che rari. Attraverso l'analisi di diari di bordo di 24 astronauti impegnati in missioni di varie settimane e di dati retrospettivi di altri 42 viaggiatori dello spazio, gli scienziati hanno scoperto che il mal di testa diventa una fastidiosa normalità già nei primi sette giorni di missione.

"Quasi tutti gli astronauti hanno sofferto di mal di testa nella prima settimana" conferma Ron van Oosterhout, neurologo presso il Leiden University Medical Center nei Paesi Bassi e coautore dello studio. Questo elevato tasso di incidenza trova una spiegazione nelle peculiari reazioni del corpo umano alla microgravità: il sangue si accumula nel torso e nel capo, causando gonfiori facciali e talvolta problemi visivi, mentre i liquidi dell'orecchio interno, fondamentali per il nostro equilibrio, vengono sconvolti dall'assenza di gravità, provocando disorientamento e nausea.

Sebbene gli astronauti tendano ad adattarsi a questi sintomi, il mal di testa persiste per l'87% di essi durante tutta la missione, spesso accompagnato da pressione sinusale e congestione. Molti hanno riferito di aver fatto ricorso ad aspirina o altri analgesici, trovando sollievo anche nel sonno e nell'esercizio fisico. I ricercatori ipotizzano che la causa di questi mal di testa sia l'aumento della pressione intracranica, dovuto alla redistribuzione dei fluidi corporei in assenza di gravità, un fenomeno che potrebbe essere collegato alla sindrome neuro-oculare associata ai voli spaziali.

Ma i mal di testa spaziali potrebbero essere ancora più diffusi di quanto lo studio suggerisca, data la natura soggettiva e facilmente sottostimabile di questi sintomi (a proposito, ma hanno bisogno della crema solare?).

