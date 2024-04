Gli astronauti hanno sviluppato questa 'abilità' in assenza di gravità

Quando si parla di spazio, la gravità zero porta con sé una serie di sfide uniche, compresa la percezione del movimento. Tuttavia, secondo una recente scoperta, gli astronauti sembrano possedere una capacità straordinaria che li aiuta a "volare" attraverso i corridoi delle stazioni spaziali senza perdere la cognizione dello spazio che li circonda.

Anche privati della forza di gravità, che sulla Terra ci aiuta a orientarci, gli astronauti a bordo di navicelle in orbita non mostrano alterazioni significative nella capacità di valutare il proprio movimento, né durante il soggiorno nello spazio né al rientro sul nostro pianeta.

Questo fenomeno si spiega considerando che, in assenza di gravità, gli astronauti percepiscono di muoversi più velocemente di quanto non facciano in realtà, eppure riescono a stimare con precisione la distanza percorsa, come dimostrato da simulazioni visive.

Laurence Harris, fisiologo sensoriale presso l'Università di York a Toronto e autore principale dello studio, sottolinea come gli esseri umani riescano a compensare efficacemente la mancanza di un ambiente normale terrestre facendo affidamento sulla vista.

Il nostro corpo determina i cambiamenti di posizione attraverso il sistema vestibolare, situato profondamente all'interno dell'orecchio, che ci fornisce percezioni di accelerazione, inclinazione e rotazione. Nello spazio, la microgravità interrompe questo sistema eliminando alcune delle informazioni che normalmente elabora, come la costante trazione gravitazionale che ci indica la direzione "verso l'alto".

Gli astronauti, pertanto, potrebbero diventare più sensibili alle informazioni visive per compensare questa mancanza. Lo studio ha messo alla prova una dozzina di astronauti, prima, durante e dopo le loro missioni di un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, confrontando i risultati con quelli di venti controlli rimasti sulla Terra. I risultati sono incoraggianti per le missioni spaziali future, specialmente considerando che agenzie come la NASA e paesi come la Cina si stanno preparando per inviare astronauti su Marte.

Nonostante le leggere sovrastime delle distanze in alcune condizioni post-volo, la percezione della distanza percorsa da parte degli astronauti non ha subito variazioni significative, nemmeno dopo il rientro sulla Terra. Questo è un segnale positivo per la sicurezza degli astronauti, che devono spesso muoversi rapidamente all'interno della ISS in situazioni di emergenza.

