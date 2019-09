Gli astronomi hanno trovato 21 corpi celesti molto simili alla misteriosa stella di Tabby

La stella di Tabby, ufficialmente conosciuta come KIC 8462852, si trova nella costellazione del Cigno ed è distante 1.480 anni luce dalla Terra. La stella ha una peculiarità che non ha fatto dormire molti scienziati: abbassamenti luminosi che non hanno una spiegazione universalmente accettata.

Alcuni scienziati hanno provato a dare una spiegazione, ma attualmente il mistero è ancora irrisolto. Una nuova osservazione del firmamento, però, ha scoperto altre stelle dotate di questa particolare peculiarità: 15 corpi celesti molto simili a KIC 8462852 e altri sei ancora più estremi.

Tutte le stelle si oscurano quando passa davanti a loro un corpo celeste. Questo è anche uno dei metodi principali che abbiamo per identificare stelle e pianeti (tecnica del transito). L'abbassamento di luminosità di KIC 8462852 però, è davvero molto strano.

Questi oscuramenti nelle stelle, solitamente, sono regolari. Ma l'abbassamento luminoso della stella di Tabby è irregolare, quasi casuale. Qualunque cosa stia causando questo oscuramento, non è un pianeta.

Così, cercando nell'universo riscontri simili, l'astronomo e fisico Edward Schmidt dell'Università del Nebraska-Lincoln ne ha trovati ben 21. Gli oggetti trovati sono poi stati suddivisi in due categorie: gli oscuramenti più lenti (15 delle stelle trovate) simili a quelli della stella di Tabby, e quelli più veloci (6 delle stelle trovate).

Così come nel caso di KIC 8462852, l'astronomo non è riuscito a dare una spiegazione a questi fenomeni. La soluzione è ancora lontana, ma gli addetti ai lavori stanno iniziando ad indagare in modo approfondito sul mistero.