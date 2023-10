Alcuni astronomi hanno assistito a uno scontro tra giganti spaziali

Alcuni scienziati potrebbero aver finalmente scoperto la causa di un misterioso bagliore di luce osservato nello spazio profondo. Secondo un nuovo studio, infatti, il fenomeno è stato scatenato dalla drammatica collisione tra due giganteschi esopianeti di ghiaccio.

La prima osservazione del bagliore risale a quattro anni fa, quando un astrofilo amatoriale ha notato un improvviso aumento della radiazione infrarossa proveniente da una stella lontana. L’astro, distante circa 1.800 anni luce dalla Terra, si è poi nuovamente affievolito tre anni dopo.

L’astrofilo ha portato all’attenzione del fenomeno a Matthew Kenworthy, dell'Università di Leiden. Utilizzando calcoli e modelli al computer, Kenworthy e i suoi colleghi hanno teorizzato diverse possibili cause. La più probabile è che il bagliore sia stato causato dalla collisione di due giganti di ghiaccio con una dimensione paragonabile a quella di Nettuno o Urano.

L’impatto avrebbe spedito in orbita una grande quantità di detriti incandescenti, responsabili dell’aumento della radiazione infrarossa. Il successivo affievolimento potrebbe invece essere dovuto al passaggio di una nube di polvere davanti alla stella.

Si tratta della prima volta che osserviamo in diretta la morte di un gigante gassoso ma questo drammatico evento potrebbe rappresentare anche la nascita di nuovi corpi celesti. In futuro, il materiale incandescente proiettato in orbita potrebbe aggregarsi, un po' come quanto accaduto milioni di anni fa durante la formazione della Luna.