Astronomi sono in cerca della luce proveniente dalle primissime stelle nell'Universo

Per trovare la luce delle prime stelle del cosmo gli astronomi stanno cercando il segnale dell'idrogeno neutro, il gas che ha dominato l'Universo durante la sua fanciullezza. Le ricerche sono condotte dal radiotelescopio Murchison Widefield Array (WMA).

Un nuovo documento che sarà pubblicato sull'Astrophysical Journal presenta i risultati della prima analisi dei dati dall'array. Questa ricerca, condotta da Wenyang Li della Brown University, aveva lo scopo di comprendere la forza del segnale dall'idrogeno neutro. L'analisi ha fissato il limite più basso per quel segnale, un risultato chiave nella ricerca del segnale stesso.

"Possiamo affermare con sicurezza che se il segnale dell'idrogeno neutro fosse più forte del limite impostato nel documento, il telescopio lo avrebbe già rilevato", dichiara Jonathan Pober, assistente professore di fisica alla Brown University. "Questi risultati possono aiutarci a limitare ulteriormente il momento in cui si sono concluse le epoche oscure cosmiche e sono emerse le prime stelle."

Osservare questo particolare gas potrà dirci molto di più su alcune fasi dell'Universo primordiale ancora sconosciute o poco chiare. Le prime stelle che si formarono nel cosmo furono i mattoni delle strutture che possiamo osservare oggi e, per comprenderle, gli scienziati hanno bisogno di trovare il segnale dell'idrogeno neutro. Una cosa certamente non facile.

Si tratta infatti di un segnale che può essere facilmente perso a causa di altri simili, sia naturali che artificiali. Questo è il motivo per cui il MWA si trova in Australia: per isolare il maggior rumore radio possibile. "Anche un segnale radio che viene riflesso da un aereo che passa sopra il telescopio è sufficiente per contaminare i dati", afferma Pober.

Gli astronomi, però, hanno un'arma molto potente: il supercomputer Correlator, che ha il potere di scartare i segnali contaminanti rilevati dallo strumento. "Correggere la risposta del telescopio è assolutamente fondamentale per fare la separazione dei contaminanti astrofisici e il segnale di interesse." Con continui progressi, gli scienziati sperano di trovare l'elusivo segnale.