Gli astronomi cercano di risolvere il mistero delle supernovae superluminose

Quando una stella raggiunge la fine della sua vita, può esplodere come una supernova. C'è un evento molto raro ed estremamente intenso: una supernova superluminosa. Queste esplosioni sono dalle 10 alle 100 volte più luminose, ne abbiamo osservate circa 100 ma molti aspetti rimangono misteriosi.

Perché sono così brillanti? Che tipo di stelle li originano? Gli astronomi stanno cercando di rispondere a queste domande.

La Dr. Ragnhild Lunnan dell'Università di Stoccolma, è una degli investigatori del progetto SUPERS che sta cercando di capire quali stelle portano alle supernovae superluminose. Ne hanno già trovate una dozzina e vogliono costruire la più grande raccolta di questi eventi nel tentativo di comprendere questi fenomeni. Anche altri team, come quello del prof. Kawabata, stanno studiando questi strani fenomeni.

"Seguendo l'evoluzione delle supernovae fino a una tarda fase, possiamo decodificare la sua struttura", ha affermato. "Questo ci racconta qualcosa sulla stella che è esplosa e possibilmente su come è esplosa."

Per trovare queste esplosioni, la Dr. Lunnan e il suo team hanno utilizzato lo Zwicky Transient Facility (ZTF), parte del Palomar Observatory in California. Le supernovae superluminose sono state trovate più spesso in galassie ad alta formazione stellare, che significa che sono probabilmente esplosioni di stelle giovani. Le galassie di appartenenza sono chimicamente primitive, cioè hanno pochi metalli.

"Pensiamo che queste siano associate a stelle molto massive e poco metalliche. Ma oltre questo, non sappiamo molto," spiega la Dr. Lunnan.

L'esatto processo che provoca le supernovae superluminose è ancora un mistero. Le stelle diventano delle supernovae tramite due processi: il collasso del nucleo o per accrescimento di materia su una nana bianca.

Il Dr. Avishay Gal-Yam è il coordinatore del progetto Fireworks, che sta provando a rispondere alla domanda. Il team vuole utilizzare le osservazioni di strumenti come lo ZTF per studiare gli eventi appena sono avvenuti. Questo è particolarmente utile per le supernovae superluminose.

"Sono relativamente lente ad evolvere," afferma. "Il tempo per raggiungere il picco dell'esplosione può essere di un paio di mesi, a volte più a lungo. Gli studi su questi oggetti non sono basati su osservazioni rapide, ma su una campagna che può durare mesi o anni."

Il Dr. Gal-Yam e il suo team hanno proposto diverse teorie. Una di queste è che una supernova normale produce come resto una stella di neutroni con un enorme campo magnetico: una magnetar. Quest'ultima agisce come un magnete enorme e inietta energia dentro l'esplosione.

Tuttavia la teoria principale è la stessa della Dr. Lunnan: il collasso di una stella massiva. "Cosa può generare così tanta energia, sia in intensità che durata?" afferma il Dr. Gal-Yam. "La teoria più intrigante è l'esplosione di una stella molto massiva, 100 volte più grande del Sole."

Gli scienziati sono molto fiduciosi di riuscire a risolvere questo mistero. "Siamo in un era in cui possiamo trovare molti oggetti, anche quelli più rari," dice la Dr. Lunnan. "Ed è molto divertente."