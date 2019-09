Degli astronomi cinesi pensano di aver trovato pianeti composti di 'materia strana'

La "materia strana" è una materia particolare, definita esotica, non presente sul nostro amatissimo pianeta. Tuttavia, gli astronomi pensano possa trovarsi su altri mondi. Hanno infatti identificato circa sei esopianeti che potrebbero essere costituiti da questa strana materia esotica.

I fisici sono riusciti a creare i famosi quark strange, anche se questi sono rapidamente decaduti in particelle più stabili. Tuttavia, ricerche precedenti avevano suggerito che questi quark potrebbero trovarsi stabili all'interno di corpi stellari superdensi, come le stelle di neutroni.



Le stelle di neutroni sono stelle morte, stremamente dense e senza processi energetici. Con una massa da 1,3 a 2,5 volte quella del sole, ma dimensioni circa 20 chilometri di diametro. In teoria, grazie alle pressioni estreme che si trovano nel nucleo di alcune stelle di neutroni, i neutroni potrebbero decomporsi in quark (un piccolo approfondimento sul modello standard). Un altro studio ha suggerito che, data una pressione sufficiente, circa la metà dei quark dei neutroni potevano trasformarsi in quark strange.



Ma non è finita qua: altri studi hanno suggerito la possibilità dell'esistenza di pianeti fatti di materia strana. Questi sarebbero distinguibili grazie alla loro densità. "Mentre una stella di quark strani è molto simile a una stella di neutroni, la differenza tra un pianeta strano e un pianeta normale è enorme", ha detto Jin-Jun Geng, astrofisico alla Nanjing University in China.



Ora, alcuni astronomi cinesi pensano di aver trovato più di uno di questi pianeti, che solitamente orbitano intorno alle stelle di neutroni. I ricercatori hanno notato che alcuni pianeti strani potrebbero orbitare anche attorno a nane bianche. In particolare, ne hanno individuati 5. Tuttavia, hanno avvertito che questi pianeti strani potrebbero in realtà essere nane bianche. Tuttavia Geng aggiunge: "la massa dei nostri candidati è generalmente meno di 10 masse di Giove". Mentre sappiamo bene che le nane bianche variano da circa 150 a 1.200 volte la massa di Giove.



Un modo per determinare se questi esopianeti sono fatti di materia strana potrebbero essere le onde gravitazionali, increspature nel tessuto dello spazio e del tempo che vengono generate da qualsiasi oggetto con massa in movimento. "Crediamo di aver proposto un metodo completamente nuovo che potrebbe identificare in modo efficiente gli oggetti di strane materie quark", ha detto Geng. Chissà che non esistano mondi così diversi dal nostro.