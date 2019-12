Gli astronomi confermano l'esistenza di pianeti super leggeri

Non ci sono due pianeti nel sistema solare perfettamente identici, ma possono essere categorizzati: i pianeti rocciosi come Mercurio,Venere,la Terra e Marte; i giganti gassosi, Saturno e Giove; i pianeti di ghiaccio, Nettuno e Urano; e i pianeti nani come Plutone e Cerere. Gli astronomi hanno trovato dei corpi celesti super leggeri.

Studiando gli esopianeti, gli astronomi hanno trovato molti oggetti strani, tra questi ci sono tre pianeti che hanno la dimensione di Giove ma circa un centesimo della sua massa. Il sistema stellare che li ospita si trova a circa 2600 anni luce di distanza e orbitano intorno ad una stella chiamata Kepler 51, scoperta nel 2012.

"Questo è un esempio estremo di cosa è interessante degli esopianeti in generale," dice Zachory Berta-Thompson, ricercatore dell'Università di Colorado Boulder. "Ci forniscono l'opportunità di studiare mondi molto diversi dal nostro, ma allo stesso tempo inseriscono il nostro pianeta in un contesto più ampio."

Questi esopianeti hanno una densità incredibilmente bassa, sono infatti i pianeti più "gonfi" che sono mai stati visti con una densità inferiore a 0.1g per centimetro cubo. È come se l'intero pianeta fosse fatto di zucchero filato.

Il telescopio Kepler ha localizzato i pianeti tramite il metodo del transito: c'è una diminuzione della luminosità della stella quando un pianeta passa tra lei e il telescopio. Un'altra caratteristica importante di questo metodo è che parte della luce che osserviamo viene filtrata dall'atmosfera del pianeta. Quando osserviamo lo spettro della radiazione elettromagnetica osserviamo delle linee di assorbimento, frequenze bloccate dalle molecole presenti nell'aria, che ci permettono di identificare la composizione chimica dell'atmosfera. Studiare l'atmosfera è fondamentale per comprendere le caratteristiche dei pianeti, recentemente questa tecnica è stata applicata a 19 nuovi pianeti con risultati sorprendenti.

Questo è quello che hanno cercato di fare i ricercatori, ma quando hanno studiato lo spettro di Kepler 51b e Kepler 51d hanno trovato che l'atmosfera è nascosta da uno strato opaco ad alta altitudine. "Ci aspettavamo di trovare acqua ma non siamo riusciti ad osservare la firma di nessuna molecola."

Sono state utilizzate delle simulazioni al computer per capire quali condizioni potessero creare un mondo così leggero ma circondato da un guscio opaco. Il miglior risultato è stato trovato con un atmosfera composta da una miscela di idrogeno e elio, con uno strato esterno di metano.

L'unico precedente che abbiamo è Titano, una luna di Saturno, che possiede un guscio di metano ad alta quota, e a causa di questo strato non siamo riusciti ad ottenere un'immagine della superficie fino all'arrivo della sonda Cassini nel 2004. La NASA sta sviluppando nuove tecnologie per studiare questo interessante satellite.

Il team ha scoperto che questo tipo di atmosfera si disperde nello spazio molto velocemente, e questo può spiegare perché questo tipo di pianeti è così rari. I tre osservati intorno a Kepler 51 sono molto giovani e possono essere in uno stato iniziale della loro evoluzioni, potrebbero diventare più simili a pianeti che conosciamo come dei mini-Nettuno.