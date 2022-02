Gli astronomi continuano a trovare stelle che dovrebbero essere morte, ma in salute

Le stelle più massicce che si trovano all'interno dell'Universo non hanno vita lunga - astronomicamente parlando. Più grande è una stella, infatti, meno durerà la sua vita a causa della grande quantità di "carburante" che brucia ogni istante. La durata della loro esistenza è all'incirca 10 milioni di anni. Tuttavia, c'è un problema.

La maggior parte di questi corpi celesti si trova relativamente vicino alle regioni in cui sono nate, ma molti di loro sono stati trovati all'interno di strane sacche della Via Lattea, lontane dal disco galattico dove nascono. Il "tempo di viaggio" di queste stelle per arrivare qui, infatti, supera di gran lunga la durata della vita di molte stelle (anche le stelle più vecchie della Via Lattea si muovono in un modo inaspettato).

"Gli astronomi stanno trovando stelle massicce lontane dal loro luogo di origine, così lontano, infatti, che ci vuole più tempo della vita della stella per arrivarci", ha dichiarato l'astronomo Douglas Gies della Georgia State University nello studio pubblicato sulla rivista The Astronomical Journal. "Come ciò possa accadere è un argomento di dibattito attivo tra gli scienziati".

Un nuovo studio, condotto dai ricercatori sulla stella HD 93521, adesso cerca di rispondere alla domanda posta dagli esperti. HD 93521 si trova a circa 3.600 anni luce dal disco galattico, ed è situata in una regione scarsamente popolata chiamata "alone galattico". Come ha fatto ad arrivare a una tale distanza?

Innanzitutto la stella è circa 17 volte la massa del Sole, con una temperatura media di circa 30.000 °C. A quella massa e temperatura, la stella dovrebbe avere circa 5 milioni di anni, con un margine di errore di circa 2 milioni di anni, e la sua durata stimata è di circa 8,3 milioni di anni. Tuttavia, spostarsi dal luogo di nascita nel disco galattico alla sua posizione attuale, richiederebbe un viaggio di circa 39 milioni di anni.

Com'è possibile una tale discrepanza del genere? La stella non dovrebbe essere morta da tempo? Possono esistere dei casi particolari in cui potrebbe essere fattibile. Innanzitutto HD 93521 ruota a una velocità assoluta di 435 chilometri al secondo (il Sole, per fare un paragone, ha una velocità di 2 chilometri al secondo).

Esistono diversi meccanismi che possono aumentare la velocità di rotazione di una stella. Uno di questi effetti potrebbe crearsi mediante la fusione di due stelle, che oltre a combinare gli spin dei due astri, combinerebbe anche il momento angolare della loro orbita. HD 93521 potrebbe aver iniziato la sua vita come un sistema binario, composto da due stelle di massa media, che si sono fuse insieme per formare la stella come la vediamo oggi.

"Le proprietà osservate di HD 93521 sembrano concordare con le aspettative di una fusione. La stella sembra essere troppo giovane rispetto al tempo di spostamento dal disco galattico perché è stata ringiovanita grazie alla fusione stellare dei componenti binari", scrivono infine i ricercatori nel loro studio.