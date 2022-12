Gli astronomi sono davvero incuriosi da questi strani 'glitch' di alcune stelle

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications parla di quelli che gli scienziati chiamano "glitch" delle stelle. Questi sono grandi variazioni strutturali che si verificano nei nuclei interni delle giganti rosse e, dopo aver studiato per bene il fenomeno, gli addetti ai lavori hanno trovato più stranezze del previsto.

In particolare ci sono dei corpi celesti, chiamati "Red clump", che vengono utilizzati per determinare la distanza e l'estensione delle galassie circostanti; in poche parole sono essenziali per comprendere e mappare il nostro universo. Proprio per questo motivo gli scienziati sono rimasti sbalorditi dalle variazioni delle loro strutture centrali.

"Analizzando queste variazioni, possiamo usarle per ottenere non solo i parametri globali della stella, ma anche informazioni sulla struttura precisa di quegli oggetti", ha affermato l'autore principale dello studio Mathieu Vrard in un comunicato stampa. Sono state analizzate 359 giganti rosse e 24 di loro hanno mostrato segni di questi glitch ad un certo punto della loro vita.

Stiamo parlando del 7% dei campioni studiati, una proporzione molto grande su scala cosmica. Inoltre, la scienza dietro questo fenomeno non è chiara. I difetti secondo gli scienziati sono una parte normale dell'evoluzione di una stella, ma la maggior parte di questi è troppo insignificante per essere notata; proprio per questo motivo i difetti riscontrati sono "temporaneamente appianati da qualche processo fisico sconosciuto che porta a cambiamenti intermittenti nella struttura del nucleo", afferma infine lo studio.