Gli astronomi hanno davvero paura per il lancio del telescopio James Webb

Servirebbe un articolo a parte per raccontarvi di tutti i rinvii del telescopio spaziale James Webb, ma finalmente, dopo un altro rinvio che sposta la data di lancio al 24 Dicembre, circa 10 miliardi di dollari e più di 20 anni per costruirlo, lo strumento che rivoluzionerà il nostro punto di vista sul cosmo è pronto al lancio, ma c'è molta paura.

Il motivo è semplice: gli esperti hanno paura che qualcosa possa andare storto durante il lancio alla fine di questo mese, secondo quanto riporta il The New York Times. "Osserverò quasi sicuramente il lancio e sarò terrorizzato per tutto il tempo", ha dichiarato al giornale la professoressa di fisica dell'Università del New Hampshire Chanda Prescod-Weinstein.

Il telescopio spaziale James Webb partirà con il razzo Ariane 5 da una struttura europea nella Guyana francese. Già il mese scorso gli ingegneri avevano trovato un problema mentre stavano montando la struttura sull'adattatore del veicolo di lancio del razzo; problema che ha costretto il telescopio a un altro rinvio.

Una volta nello spazio, lo strumento dovrà dispiegare un gigantesco specchio - un processo che richiederà sei mesi per essere completato. "L'intera comunità astronomica, data l'ampia gamma di ritorni scientifici previsti e il potenziale di scoperta, ha molta paura", secondo l'astrofisico di Yale Priyamvada Natarajan. "Siamo tutti coinvolti intellettualmente ed emotivamente".

Effettivamente quando viene lanciato uno strumento del genere i rischi ci sono sempre, e la NASA ha calcolato ben 344 modi in cui il James Webb potrebbe fallire.