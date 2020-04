Astronomi definiscono la 'zona realmente abitabile' di un pianeta grazie al Gin Tonic

Detto in modo semplice, la "zona abitabile" di un pianeta è quella posizione intorno alla sua stella in cui è teoricamente possibile per un mondo mantenere acqua liquida sulla sua superficie. Gli scienziati di un nuovo studio, però, hanno aggiunto un altro criterio per l'abitabilità planetaria: deve essere in grado di fare un "Gin Tonic".

Secondo un team di ricercatori, è tempo di introdurre il concetto di "zona davvero abitabile" (RHZ), tutto ciò solo se sul pianeta è possibile creare un Gin Tonic. A parte tutte le altre considerazioni, sappiamo che la vita per prosperare ha bisogno di acqua liquida, quindi gli scienziati cercano altri mondi che potrebbero ospitarla. Ovviamente, la sola acqua non basta e devono essere soddisfatte tantissime altre condizioni. Cosa c'entra il gin tonic? La risposta è presto detta:

Di cosa abbiamo bisogno per fare un gin tonic? "Gin, acqua tonica, ghiaccio e una fetta di agrume." Gli appassionati sanno che il gin viene aromatizzato con "prodotti botanici" che non sono definiti in modo chiaro. "Il gin, in sostanza, è alcol che è stato aromatizzato con una grande varietà di specie botaniche", scrivono gli autori. "Manca una definizione precisa di botanico, quindi supponiamo che sia l'equivalente dell'uso del termine 'metallo' da parte di un astronomo, che si trova quasi ovunque nell'Universo. Tutto è un metallo, a parte l’idrogeno e l'elio, e tutto è botanico a parte l'acqua e l'alcol".

Il prodotto botanico principale del gin, secondo delle analisi spettroscopiche, è il ginepro; una pianta che cresce in moltissime condizioni differenti sulla Terra. "L'eso-ginepro", quindi, dovrebbe esistere in una vasta gamma di pianeti." continuano i ricercatori. L'altro componente del cocktail, gli agrumi, sono meno resistenti del ginepro, e si ottengono in condizioni precise. "Contrariamente alle considerazioni relative al ginepro, la regione intorno a una stella in cui le condizioni sono adeguate per la crescita di limoni o lime, ingredienti fondamentali richiesti per il gin tonic, è sensibile a una serie di fattori. Questi agrumi prosperano a temperature comprese tra 21 e 38° C e richiedono una fornitura costante di acqua".

Quei mondi in cui sarebbe possibile trovare sia ginepro che agrumi, quindi, sono i cosiddetti "pianeti realmente abitabili".