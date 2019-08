Gli astronomi hanno escluso la presenza di vita da un'intera classe di esopianeti

Gli astronomi sono stati in grado di escludere la presenza di vita da un'intera classe di esopianeti. La ricerca ha esaminato in particolare l'esopianeta LHS 3844b, un piccolo pianeta roccioso in orbita attorno a una stella simile al nostro Sole.

Lo studio ha scoperto che questo particolare esopianeta è troppo caldo per supportare un'atmosfera, e il sospetto è che anche pianeti simili lo siano.



Se questi esopianeti rocciosi simili alla Terra, che orbitano attorno a stelle simili al Sole, siano buoni candidati per la vita aliena oppure no, è in fase di dibattito da parte degli astrofisici, ma questo nuovo studio potrebbe mettere la parola fine, almeno per gli esopianeti che orbitano attorno alle loro stelle come fa LHS 3844b.



Lo studio ha scoperto che l'esopianeta orbita attorno alla sua stella in modo simile a come la Luna orbita attorno alla Terra, lo stesso lato è sempre rivolto verso l'interno. Quel lato rivolto verso la stella del pianeta raggiunge un picco di 767 gradi Celsius, mentre l'altro lato è più freddo di mille gradi, -273 C.



Se l'esopianeta avesse un'atmosfera abitabile, quelle temperature estreme potrebbero aver formato un clima più temperato, a livello planetario. Ma poiché non lo hanno fatto, gli astronomi hanno concluso che pianeti caldi e rocciosi come LHS 3844b non possono sostenere un'atmosfera e quindi non possono sostenere la vita.



"Per avere la vita come la conosciamo, devi avere acqua liquida", ha detto Abraham Loeb, astronomo del Center for Astrophysics dell'Università di Harvard e della Smithsonian Institution. "Per avere acqua liquida, hai bisogno di un'atmosfera."



"La scoperta della mancanza di atmosfera su questo pianeta non rende meno probabile che i pianeti nella zona abitabile abbiano un'atmosfera", ha detto Tiffany Jansen, un astronomo della Columbia University che non ha contribuito al nuovo studio.



Laura Kreidberg, un'altra astronoma di Harvard che ha lavorato alla ricerca, ha ancora speranza per questi pianeti. Questo perché i fattori che creano e distruggono le atmosfere esoplanetarie sono ancora poco compresi e rimarranno tali fino al futuro utilizzo del telescopio spaziale James Webb.