Gli astronomi hanno trovato un esopianeta utilizzando le onde radio

Un'anonima stella a 26 anni luce di distanza si è rivelata molto più interessante di quanto pensassimo. Gli astronomi hanno trovato un pianeta nella sua orbita, con una massa 5 volte quella della Terra, utilizzando un metodo ispirato a Giove. Il campo magnetico della stella interagisce con quello del pianeta, producendo un segnale caratteristico.

Questo metodo potrebbe aiutarci a trovare molti pianeti rocciosi, molto difficili da rilevare.

"Abbiamo adattato la conoscenza di decadi di osservazioni radio di Giove a questa stella," afferma l'astronomo Joe Callingham del Netherlands Institute for Radio Astronomy. "Una versione modificata dell'interazione tra Giove e Io è stata a lungo ipotizzata anche per sistemi planetari e il segnale osservato si adatta bene alla teoria."

Attualmente ci sono due metodi per trovare esopianeti: il metodo del transito, si rileva la diminuzione della luminosità della stella quando il pianeta passa tra lei e la Terra; il metodo della velocità radiale, che rileva il leggero tremolio nella posizione della stella al passaggio del pianeta.

L'interazione tra Giove e Io è molto interessante, produce un caratteristico segnale radio, polarizzato circolarmente, e che, alle basse frequenze, è più potente dell'emissione del Sole.

Il campo magnetico del Sole non è intenso abbastanza da creare un simile effetto con i pianeti del sistema solare, ma per le nane rosse è differente. Il loro campo è molto intenso e i pianeti sono molto più vicini. Ci si aspetta che una stella di questo tipo sia in grado di produrre un'emissione più potente di quella tra GIove e Io.

"Il moto del pianta attraverso il campo magnetico funziona come una dinamo," spiega l'astronomo Harish Vedantham. "Questo genera una corrente che fornisce energia alle aurore e all'emissione."

Il team di Vedantham hanno iniziato a cercare questo tipo di segnale all'interno della survey di LOFAR, un gruppo di telescopi in Olanda.

Una nana rossa si è rivelata essere il candidato perfetto: GJ 1151, ed è adatta ad essere studiata in futuro.

La maggior parte delle nane rosse, specialmente quelle rilevabili con questa tecnica, sono molto turbolente ed emettono fasci di plasma nello spazio. GJ 1151 ruota molto lentamente, ogni 130 giorni. La stella in questione è stranamente pacifica.

La massa del pianeta deve essere ancora determinata, ma è probabilmente un pianeta roccioso che orbita intorno alla sua stella ogni 5 giorni. Probabilmente è troppo vicino alla nana rossa per essere abitabile. La scoperta rimane comunque notevole. Dopo il pensionamento di Kepler, il più famoso e utile cacciatore di mondi, era necessario trovare nuovi metodi per cacciare esopianeti.

"L'obiettivo a lungo termine è determinare l'impatto di una stella magnetizzata sull'ambiente di un esopianeta," afferma Vedantham.