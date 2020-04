Astronomi individuano fonte di onde gravitazionali mai vista da nane bianche binarie

In un articolo pubblicato sul server di prestampa arXiv.org il 3 aprile, accettato dalla rivista Astrophysical Journal Letters, gli astronomi hanno rilevato due nane bianche che, turbinando l'una attorno all'altra, potrebbero produrre delle onde gravitazionali. Una nana bianca è ciò che rimane dalla "morte" di una stella simile al nostro Sole.

Per molti anni, i ricercatori hanno predetto che dovrebbero esistere sistemi costituiti da stelle nane bianche. Secondo le regole della relatività generale, infatti, due di queste masse in orbita l'una intorno all'altra dovrebbero emettere energia sotto forma di onde gravitazionali, increspature o disturbi nel tessuto dello spaziotempo. Lo studio, infatti, non ha rilevato delle onde gravitazionali, piuttosto la scoperta di questo sistema binario può essere un'ottima fonte per queste onde.

Questo studio non solo promuoverà la nostra comprensione di questi sistemi e delle sorgenti di onde gravitazionali, ma sarà anche importante per convalidare l'efficienza di uno strumento che verrà lanciato nel 2034. Lo strumento, chiamato LISA (Laser Interferometer Space Antenna) utilizzerà essenzialmente il sistema J2322 + 0509 per allenarsi.

Nel nuovo studio che identifica ed esplora questo sistema binario, i ricercatori del Center for Astrophysics (CfA) di Harvard hanno rilevato, per la prima volta, un sistema binario di nane bianche. Questo sistema, noto come J2322 + 0509, ha un breve periodo orbitale di 1.201 secondi (poco più di 20 minuti) ed è la prima fonte di onde gravitazionali del suo genere mai identificata. Sebbene il sistema sia stato difficile da individuare, questo tipo di binario è una fonte estremamente potente di onde gravitazionali.

Come tutto nell'Universo, anche questo sistema non durerà per sempre: le onde gravitazionali che vengono emesse stanno causando la perdita di energia della coppia; in sei o sette milioni di anni si fonderanno in un'unica, più massiccia, nano bianca.