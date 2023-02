Astronomi individuano il 'motore' di una luce intergalattica super potente

Così come hanno riportato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, gli astronomi sembrano aver identificato una luce infrarossa che risplende da due galassie in procinto di fondersi. Il "motore" di questa fusione è stato individuato dietro uno spesso muro di polvere che la oscura in altre lunghezze d'onda.

Non sappiamo cosa stia causando questa luce. "Il James Webb Space Telescope ci ha offerto visioni completamente nuove dell'Universo grazie alla sua risoluzione spaziale e sensibilità nell'infrarosso più elevate di sempre", afferma l'astrofisica Hanae Inami dell'Hiroshima University's Hiroshima Astrophysical Science Center in Giappone.

Sappiamo che le nuvole di gas della formazione stellare possono urtarsi l'una contro l'altra, generando degli shock che possono innescare ondate di formazione stellare note come "starburst", visibili come luce infrarossa che brilla da nuvole di polvere. "Volevamo trovare il 'motore' che alimenta questo sistema di galassie in fusione", continuano gli scienziati.

La sorgente costituisce circa il 70% della luce nel medio infrarosso emessa dalle galassie che si fondono. Le due galassie insieme si estendono per circa 65.000 anni luce e la sorgente infrarossa ha un raggio massimo di 570 anni luce. Tuttavia, la posizione della luce è molto particolare; non è al centro di nessuna galassia dove normalmente ti aspetteresti di trovare un tale buco nero.

Non solo: i ricercatori hanno identificato 12 sorgenti più piccole di luce nel medio infrarosso nei dati del telescopio spaziale James Webb, raggruppate attorno al "motore" luminoso. Non ci resta che aspettare e attendere ulteriori osservazioni per capire il funzionamento del gas dentro e intorno alla collisione in corso.