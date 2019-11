Astronomi individuano nuovo tipo di buco nero: grande 19 km ma tre volte la massa del Sole

La maggior parte dei corpi celesti dell'Universo sono incredibilmente grandi. Tuttavia, anche tra gli oggetti conosciuti per essere colossali, esiste qualche eccezione. Come ad esempio i buchi neri: mostri galattici che possono essere grandi quanto il nostro Sistema Solare, altre volte, possono essere grandi come una città.

Un nuovo studio condotto da un team di astronomi della Ohio State University, guidato dall'astronomo Todd Thompson, sostiene di aver scoperto una classe di buchi neri completamente nuova e precedentemente mancante.

Utilizzando i dati di uno strumento di spettroscopia infrarossa ad alta risoluzione, il gruppo di esperti ha trovato un buco nero appena 3.3 volte la massa del Sole e distante da noi 10.000 anni luce; si tratta del più piccolo buco nero mai scoperto. Tuttavia, gli scienziati non sono ancora sicuri al 100% dell'esistenza di questo oggetto celeste.

“Il raggio di Schwarzschild per un buco nero da 3.3 masse solare è di circa 10 km. Quindi, il diametro è di circa 20 km", afferma Thompson in una mail. Se i calcoli dello scienziato sono corretti, questa nuova classe di buchi neri potrebbe costringere gli astronomi a riformulare nuove teorie su questi massicci oggetti celesti.



Insomma, l'Universo non smette mai di riservare sorprese a tutti coloro che vogliono conoscere la sua storia.