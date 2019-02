Astronomi italiani: scoperta una nuova Galassia vicino alla nostra

Un team di astronomi italiani ha scoperto casualmente una nuova Galassia che si trova relativamente vicino alla nostra. Luigi Bedin, astronomo presso l'INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, stava osservando un ammasso globulare noto quando, tutto d'un tratto, si è reso conto che stava in realtà osservando qualcos'altro.

Infatti, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizmodo e nel dettagliato paper pubblicato sul sito della Royal Astronomical Society, l'astronomo italiano stava in realtà guardando delle stelle appartenenti a una nuova Galassia precedentemente sconosciuta, che è stata denominata Bedin I proprio in onore di colui che l'ha scoperta.

"È stata sicuramente una sorpresa!", ha dichiarato Bedin ai microfoni di Gizmodo. "Sapevamo che era qualcosa di atipico. [...] La temperatura e la luminosità di queste stelle ci avevano suggerito che erano più distanti ed erano troppo lente e lontane dalle altre Galassie vicine. [...] Se la Galassia fosse stata 10 volte più lontana, sarebbe stato molto più difficile da rilevare".

Tra l'altro, la nuova Galassia scoperta dispone di caratteristiche peculiari: è piccola, molto "vecchia" (circa 13 miliardi di anni) e soprattutto si trova a "soli" 30 milioni di anni luce di distanza. Bedin 1 si trova nella costellazione del Pavone, che è visibile nell'emisfero settentrionale. Bedin stava invece osservando NGC 6752, un ammasso globulare. Nello specifico, il team dell'astronomo stava analizzando le nane bianche per misurare l'età dell'ammasso, che si trova a circa 17.000 anni luce dal centro della Via Lattea. Usando il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA, gli astronomi hanno successivamente notato la nuova Galassia, che dispone già di una pagina Wikipedia in inglese.