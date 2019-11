Gli astronomi hanno mappato il campo magnetico della nostra galassia

In un nuovo studio, pubblicato sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, gli astronomi della CSIRO e della Curtin University hanno utilizzato le pulsar (stelle di neutroni nelle prime fasi della formazione) per sondare il campo magnetico della Via Lattea.

Il tutto è avvenuto grazie ad uno sforzo congiunto di scienziati europei, canadesi e sudafricani, che hanno utilizzato un grande radiotelescopio europeo chiamato LOFAR. Il campo magnetico della Via Lattea è migliaia di volte più debole di quello terrestre, ma è di grande significato per tracciare i percorsi dei raggi cosmici, della formazione stellare e di molti altri processi astrofisici. La nostra conoscenza della struttura 3D della Via Lattea, però, è limitata.

"Abbiamo usato le pulsar per sondare in modo efficiente il campo magnetico della Via Lattea in 3D; distribuite lungo la galassia", afferma la dott.ssa Charlotte Sobey, autrice principale del documento di ricerca. I risultati sono stati usati per stimare come l'intensità del campo magnetico galattico diminuisca con la distanza dall'equatore galattico (dove si trovano i bracci a spirale).

"Questa è un'indicazione dei grandi risultati che possiamo ottenere utilizzando i radiotelescopi di prossima generazione. Dato che non possiamo osservare la nostra intera Galassia da un unico punto sulla Terra", afferma Charlotte. Il LOFAR e il MWA fanno parte del più grande radiotelescopio del mondo che sarà costruito nell'Australia occidentale, lo Square Kilometer Array.