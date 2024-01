Gli astronomi hanno trovato un nuovo metodo per trovare vita e acqua su pianeti alieni

Da tempo gli astronomi sono alla ricerca di un nuovo metodo che gli permetta di trovare più facilmente un maggior numero di esopianeti in grado di ospitare la vita.

Gli attuali metodi infatti sono molto costosi e talvolta non forniscono indicazioni chiare, sulla composizione di un pianeta. Per questa ragione, alcuni scienziati dell'Università di Birmingham e del MIT hanno cominciato a testare delle soluzioni alternative, ispirandosi al pianeta che conosciamo meglio: la Terra.

Gli astronomi attualmente hanno individuato nella Via Lattea circa 5.200 pianeta extrasolari, che girano attorno alle loro corrispettive stelle. Secondo però un calcolo statistico, i pianeti presenti nella nostra galassia dovrebbero essere molti di più. E le uniche giustificazioni che gli scienziati hanno per spiegare il gap esistente fra pianeti realmente esistenti e quelli trovati sono legati ad alcune attuali difficoltà tecnologiche.

Andando però a confrontare i pianeti rocciosi del sistema solare e quelli finora scoperti, gli scienziati si sono resi conto che gli unici che presentavano condizioni generali favorevoli alla vita sono quelli che presentano elevate concentrazioni di acqua e minori concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera.

Tali condizioni infatti permettono ad un pianeta di disporre di un'atmosfera a strati, simile a quella della Terra. In questo caso infatti non importano le dimensioni del pianeta, ma solo la concentrazione di questi due elementi, che interagendo fra di loro forniscono le strutture base per un pianeta abitabile: le nuvole e gli oceani.

Quest'ultimi hanno anche un rapporto molto stretto con la CO2. Gli oceani infatti assorbono l'anidride carbonica e altri gas serra, stabilizzando il clima e il rapporto dei vari gas sulla superficie di un pianeta.

Andando ad analizzare esclusivamente le concentrazioni di questi due elementi, chiariscono gli astronomi, è possibile così scovare un maggior numero di pianeti abitabili, ad un costo inferiore e con un dettaglio maggiore rispetto i metodi standard attualmente impiegati dalla ricerca. Anche perché l'acqua liquida, all'interno di un sistema solare, è quasi sempre presente all'interno delle zone abitabili. Quelle fasce attorno alle stelle in cui le temperature e le condizioni fisiche dello spazio sono stabili e sono più favorevoli per la nascita della vita.

Per verificare infine se la vita possa effettivamente esistere su un pianeta che presenta tanta acqua e poca CO2, gli astronomi propongono anche di analizzare tramite la spettroscopia l'eventuale presenza di ozono.

Questa molecola diventa infatti più diffusa quando gli organismi autotrofi liberano ossigeno, che reagisce con i fotoni trasformandosi in ozono. Per tale ragione quindi potrebbe diventare in futuro l'indicatore più importante della presenza di ecosistemi alieni nell'universo.