Astronomi di tutto il mondo hanno osservato un evento rarissimo di una stella massiccia

Ci sono tantissime stelle nella nostra galassia, alcune molto piccole, altre massicce decine di volte il nostro Sole. Queste enormi stelle influenzano la struttura, la forma e il contenuto chimico di una galassia e, quando hanno esaurito il loro combustibile, muoiono in un evento estremo chiamato "supernova".

Questa esplosione è talvolta così potente da innescare la formazione di nuove stelle dai materiali che la circondano. Tuttavia, c'è una lacuna importante nella nostra conoscenza: gli astronomi non comprendono ancora come si formano inizialmente le stesse stelle massicce originali. Questo perché quasi tutte le stelle massicce conosciute nella nostra galassia si trovano molto lontane dal nostro sistema solare.

Secondo una teoria, a rendere così massicce queste stelle è un disco rotante di gas e polvere che incanala materiali nel corpo celeste in crescita. Gli astronomi hanno recentemente scoperto che l'incanalamento della materia in una stella in formazione avviene a velocità diverse nel tempo. A volte, infatti, la stella in formazione inghiotte una grande quantità di materia, provocando uno scoppio di attività nella stella massiccia, un evento noto come "scoppio di accrescimento". Quest'ultimo, è stato osservato solo tre volte nella Via Lattea.

Fortunatamente, gli astronomi hanno condotto una recente osservazione del fenomeno. Dopo il primo rilevamento nel 2016, scienziati di tutto il mondo hanno deciso di collaborare per osservare ulteriormente questo meccanismo. Dal 2017, infatti, i radiotelescopi in Giappone, Polonia, Italia, Cina, Russia, Australia, Nuova Zelanda e Sudafrica hanno lavorato insieme per rilevare un bagliore stimolato da uno scoppio di una stella massiccia. Gli addetti ai lavori stanno ancora osservando il corpo celeste, nonostante la sua attività si sia interrotta, per catturare altre incredibili scoperte.