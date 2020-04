Astronomi hanno visto per la prima volta una 'Nova' dall'inizio alla fine

La durata della vita di una stella è infinita rispetto alla nostra. Tuttavia, gli astronomi sembrano essere riusciti a vedere la morte di una coppia binaria di stelle, chiamata Nova, per la sua interezza. Si verificano 10 eventi del genere ogni anno nella Via Lattea, ma gli astronomi non ne hanno mai visto uno dall'inizio alla fine.

Quando parliamo "nova", ci riferiamo a un'enorme esplosione nucleare causata dall'accumulo di idrogeno sulla superficie di una nana bianca. Questo è un evento enormemente energetico, che produce non solo luce visibile, ma anche raggi gamma e raggi X. Il risultato finale è che alcune stelle che potevano essere viste solo attraverso un telescopio possono essere viste anche ad occhio nudo.

Eventi che, per la maggior parte, sono solamente teorici ma ampiamente accettati in astrofisica e astronomia. Di recente, però, gli astronomi che hanno utilizzato la costellazione di nanosatelliti BRITE (BRIght Target Explorer) sono stati abbastanza fortunati da osservare l'intero processo dall'inizio alla fine, confermando quindi la teoria. BRITE è una costellazione di nanosatelliti progettata per "studiare la struttura stellare e l'evoluzione delle stelle più luminose nel cielo e la loro interazione con l'ambiente locale".

I veicoli spaziali hanno trascorso diverse settimane osservando 18 stelle nella costellazione della Carena. "Improvvisamente c'era una stella nei nostri dischi che non c'era il giorno prima", afferma Werner Weiss del Dipartimento di Astrofisica dell'Università di Vienna in un comunicato stampa. "Non avevo mai visto nulla di simile in tutti gli anni della missione."

Protagonista dell'evento è la stella V906 Carinae, individuata per la prima volta dall'All-Sky Automated Survey for Supernovae. V906 Carinae si trova a circa 13.000 anni luce di distanza, quindi l'evento è già successo. "Questa nova è così lontana da noi che la sua luce impiega circa 13.000 anni per raggiungere la Terra", spiega Weiss.

Grazie a questo nuovo (e fortuito) studio, gli esperti potranno capire al meglio questi eventi estremi.