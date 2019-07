Astronomi osservano per la prima volta un disco circumplanetario lontano 370 anni luce

Gli astronomi hanno usato i radiotelescopi più potenti sulla Terra, l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), per osservare un disco circumplanetario di gas e polvere che si ritiene essere simile a quello che circondava Giove e ha creato le sue lune.

"Le lune di Giove sono un piccolo sistema planetario all'interno del nostro sistema solare, per esempio, e si crede che queste lune si siano formate da un disco circumplanetario quando Giove era molto giovane". afferma Andrea Isella, astronomo della Rice University.

La maggior parte delle simulazioni di formazione dei pianeti mostrano che i dischi circumplanetari scompaiono entro circa 10 milioni di anni dalla loro creazione. Così gli astronomi hanno dovuto cercare prove per verificare se l'attuale teoria sulla formazione dei pianeti sia esatta.

È stato quindi individuato il disco circumplanetario del pianeta PDS 70 c che ha un'orbita intorno alla sua stella (PDS 70 una nana con massa simile a quella del Sole) simile a quella di Nettuno, di ben 4.504.000.000 chilometri.



PDS 70 c e il suo pianeta gemello hanno 5-10 volte la massa di Giove (e stanno ancora crescendo). Il gemello, PDS 70 b, orbita intorno alla sua stella a circa la stessa distanza tra Urano e il Sole (2.870.000.000 chilometri).

PDS 70 b è stato svelato per la prima volta nel 2018 grazie a delle immagini a luce infrarossa da parte di uno strumento chiamato SPHERE presso il Very Large Telescope (VLT). A giugno, gli astronomi hanno usato un altro strumento del VLT chiamato MUSE, per osservare una lunghezza d'onda visibile della luce conosciuta come H-alfa, emessa quando l'idrogeno cade su una stella o un pianeta e diventa ionizzato.

"Ci sono un sacco di cose che non capiamo su come si formano i pianeti, e ora abbiamo finalmente gli strumenti per fare osservazioni dirette e iniziare a rispondere a domande su come si è formato il nostro sistema solare e su come potrebbero formare altri pianeti" ha infine dichiarato Isella.