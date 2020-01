Astronomi osservano un gigantesco anello di idrogeno intorno una galassia lontana

Utilizzando il Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT), un team di astronomi del National Center for Radio Astrophysics (NCRA) di Pune, in India, ha scoperto la presenza di un misterioso anello di idrogeno gassoso attorno a una galassia (AGC 203001) che si trova a circa 260 milioni di anni luce da noi.

L'anello è molto più grande della galassia che circonda e ha un diametro di circa 380.000 anni luce (circa 4 volte quello della nostra Via Lattea). L'origine e la formazione di tali anelli è ancora oggetto di dibattito tra gli astrofisici. Esiste, infatti, solo un altro sistema noto per avere un anello di idrogeno neutro così grande.

In genere, nelle galassie che stanno attivamente formando nuove stelle si trovano grandi serbatoi di idrogeno gassoso neutro. Tuttavia, nonostante non mostrasse segni di formazione stellare attiva, la galassia AGC 203001 era nota per avere grandi quantità di idrogeno. Così, gli astronomi hanno deciso di risolvere questo enigma osservando la struttura ad alta risoluzione.

Le osservazioni con il GMRT hanno rivelato che l'idrogeno neutro è distribuito sotto forma di un grande anello decentrato che si estende molto oltre l'estensione ottica di questa galassia. Inoltre, fatto ancor più sconcertante, è che le immagini ottiche esistenti sull'anello non mostravano alcun segno di presenza delle stelle.

Oggi non esiste una risposta chiara su ciò che potrebbe portare alla formazione di anelli di idrogeno così grandi e senza stelle. Si pensava, infatti, che fossero le grandi collisioni tra due galassie a portare alla formazione di tali anelli decentrati. Tuttavia, tali anelli contengono generalmente anche stelle. Capire come si sia formata una struttura del genere rimane una sfida per gli astronomi. Il team sta attualmente conducendo altre ricerche di questi misteriosi anelli di gas, con la speranza di riuscire a capire al meglio il meccanismo di formazione dietro strutture così rare.