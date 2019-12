Astronomi osservano la possibile collisione più violenta tra due gruppi di galassie

Gli astronomi stanno osservando quella che potrebbe essere la collisione più violenta di due gruppi di galassie mai osservata. Due di questi sistemi, infatti, si stanno muovendo l'uno verso l'altro a circa 6.4 milioni di chilometri all'ora.

I due gruppi di galassie sono in procinto di formare un gruppo ancora più grande noto come cluster. Lo scontro, sostengono i ricercatori, potrà rivelare importanti intuizioni sull'evoluzione e la crescita di tali strutture.

Tutto ciò sta accadendo a circa 380 milioni di anni luce dalla Terra, in un sistema chiamato NGC 6338. La massa della galassia è formata dal: 16% di gas caldo, l'1% di stelle e il restante 83% di materia oscura. Per osservare l'evento verranno utilizzati strumenti come il Chandra X-ray Observatory e l'XMM-Newton (che ha recentemente fatto il compleanno) nello spazio, mentre il Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) e l'Apache Point Observatory sulla Terra.

Non è solo la velocità delle collisioni della galassia a rendere speciale NGC 6338, ma anche il calore: il gas caldo nel sistema sta raggiungendo i 20 milioni di gradi Celsius. Questo riscaldamento era stato previsto in precedenza da simulazioni computerizzate, ma adesso è stato osservato per la prima volta. Ciò che manca all'appello è il calore generato da buchi neri supermassicci; questa fonte di calore si trova comunemente in gruppi e in ammassi di galassie, ma sembra essere assente in NGC 6338.

L'osservazione di questo immane scontro, comunque, permetterà agli addetti ai lavori di imparare molto sulla strana fisica di queste fusioni gigantesche. Gli ammassi più grandi infatti possono contenere migliaia di galassie. Sicuramente quello di NGC 6338 ci permetterà di conoscere ancora di più questi incredibili fenomeni.