Gli astronomi osservano uno spettacolo 'pirotecnico cosmico' a 23 milioni di anni luce

Una galassia a circa 23 milioni di anni luce di distanza sta producendo impressionanti fuochi d'artificio. Piuttosto che carta, polvere e fuoco, però, questo spettacolo di luci galattiche coinvolge un gigantesco buco nero, onde d'urto e vasti serbatoi di gas.

Questo spettacolo sta avvenendo in NGC 4258, una galassia a spirale come la nostra Via Lattea. Questa galassia, però, ha qualcosa di "anomalo": due bracci a spirale in più che si illuminano nei raggi X, a luce ottica e radio.

Nell'immagine, visibile in calce all'articolo, i bracci anomali colorati in blu sono visti nello spettro dei raggi X attraverso il Chandra X-ray Observatory della NASA, in viola dal Karl G. Jansky Very Large Array, in giallo dal telescopio spaziale Hubble e in rosso i raggi infrarossi osservati dal telescopio spaziale Spitzer della NASA.

Un nuovo studio condotto con Spitzer mostra che le onde d'urto stanno riscaldando grandi quantità di gas, equivalenti a circa 10 milioni di soli. Cosa sta generando queste onde d'urto? I ricercatori pensano che sia colpa del buco nero supermassiccio al centro di NGC 4258. Questi getti colpiscono il disco della galassia e generano onde d'urto. Queste onde d'urto, a loro volta, riscaldano il gas.

I ricercatori stimano che tutto il gas rimanente verrà espulso entro i prossimi 300 milioni di anni, inoltre, utilizzando Spitzer, gli addetti ai lavori hanno constatato che nelle regioni centrali di NGC 4258 si stanno formando stelle ad una velocità circa dieci volte inferiore rispetto alla Via Lattea.