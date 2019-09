Gli astronomi hanno osservato un buco nero divorare una stella

Una ricerca pubblicata nella rivista The Astrophysical Journal ci racconta di un crimine cosmico, avvenuto a circa 375 milioni di anni luce di distanza dalla Terra in direzione della costellazione del Pesce Volante.

La scoperta, ci offre un punto di vista senza precedenti della morte di una stella mentre viene lacerata dalle forze cataclismiche gravitazionali di un buco nero supermassiccio. La stella e il buco nero, noti insieme come ASASSN-19bt, sono ciò che gli scienziati chiamano evento di perturbazione delle maree (Tidal Disruption Event, TDE). L'evento di questo tipo più dettagliato mai visto.

I primi dati della scoperta sono stati raccolti da una rete di telescopi chiamati All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN). Tuttavia, anche i dati del Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA sono stati fondamentali. Ciò ha permesso agli astronomi di vedere più chiaramente il buco nero.

"I dati TESS ci consentono di vedere esattamente quando questo evento distruttivo, chiamato ASASSN-19bt, ha iniziato a diventare più luminoso, cosa che non siamo mai stati in grado di fare prima", ha dichiarato l'astronomo Tom Holoien in una nota.

Si tratta di un evento molto raro perché un episodio del genere si verifica circa una volta ogni 10.000-100.000 anni in galassie come la Via Lattea, affermano i ricercatori. "Immagina di essere in cima a un grattacielo, e vuoi far cadere una biglia dalla cima fino a dentro un tombino", dichiara l'astronomo dello dell'Ohio Chris Kochanek. "È più difficile di così."

Solo 40 eventi di perturbazione delle maree (TDE) sono stati osservati prima d'ora. Questo evento - molto probabilmente - sarà studiato dagli astronomi di tutto il mondo, in futuro.