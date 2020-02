Un gruppo di astronomi ha osservato la più grande esplosione dell'Universo

L'Universo non è un posto tranquillo e al suo interno possiamo trovare: scontri di tutti i tipi, stelle che bruciano a morte i loro pianeti ed esplosioni. Insomma, un luogo non per nulla raccomandabile. Recentemente, infatti, un gruppo di astronomi pensa di aver identificato la più grande esplosione nota dell'Universo.

L'evento ha rilasciato cinque volte più energia rispetto al precedente detentore del record (l'ammasso di galassie MS 0735.6+7421) ed è avvenuto nel Superammasso di Ofiuco, distante da noi 370 milioni di anni luce. Secondo gli scienziati l'esplosione potrebbe essere stata creata da un buco nero supermassiccio.

La possibilità di un'esplosione del genere fu esaminata per la prima volta nel 2016 in uno studio condotto da Norbert Werner che osservò la galassia grazie al Chandra X-ray Observatory della NASA. Durante le osservazioni, Werner si rese conto di un bordo stranamente curvo nel superammasso, parte di una cavità formata da un'esplosione.

Per creare una cavità del genere ci sarebbero voluti circa 5 volte 10^54 joule di energia (a confronto, il consumo totale di energia globale dell'umanità ogni anno è circa 6 volte 10^20 joule). La possibilità dell'esplosione, è stata esplorata di recente dall'autore principale dello studio Simona Giacintucci, del Naval Research Laboratory di Washington.

L'energia rilasciata dall'esplosione di Ofiuco è centinaia di migliaia di volte maggiore di eventi che si vedono tipicamente negli ammassi di galassie, affermano infine ricercatori.