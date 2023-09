Astronomi hanno pesato un alone di materia oscura per la prima volta

Se i recenti sviluppi nella ricerca di questa misteriosa componente dell'Universo ci fanno ben sperare, non possiamo che essere entusiasti di quest'ultima scoperta; per la prima volta in assoluto siamo riusciti a 'pesare' un alone di materia oscura al centro di una galassia.

Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Beh, sappiamo che in ogni centro galattico possiamo trovare un buco nero supermassivo (in alcuni casi potrebbero essercene persino due), il quale inghiotte qualunque materiale si trovi nelle vicinanze.

In questo nuovo studio dell'Università di Tokyo, gli scienziati suggeriscono che i cosiddetti 'aloni di materia oscura' intorno a galassie di questo tipo potrebbero aiutare a trasportare il materiale verso il buco nero (in questo caso una quasar), fungendo da servizio da trasporto per alimentare il mostro cosmico; secondo le analisi, la massa degli aloni sembra essere costante - pari a circa 10 trilioni di volte maggiore rispetto alla massa del nostro Sole.

"Queste misurazioni sono state eseguite per aloni di materia oscura intorno a quasar più recenti, e sono estremamente simili a ciò che vediamo per i quasar più antichi," ha spiegato Nobunari Kashikawa, a capo dello studio.

Non si tratta solo di un risultato inaspettato, ma poiché i buchi neri al centro delle galassie influenzano lo sviluppo delle stelle ciò potrebbe avere delle importanti conseguenze sulla comprensione dell'Universo primordiale. Senza dubbio si tratta di una ricerca che potrà essere approfondita in futuro con l'aiuto del telescopio Euclid, lanciato nello spazio per lo studio della materia oscura.