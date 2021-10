Gli astronomi hanno trovato il pianeta più giovane dell'universo: ecco la prima immagine

Dopo aver osservato una delle stelle più antiche dell'universo, gli astronomi sono riusciti a fare anche l'esatto opposto, ovvero produrre delle immagini di uno dei pianeti più giovani della galassia. Il pianeta è chiamato 2MO437 ed è stato osservato e fotografato per la prima volta dal telescopio Subaru di Maunakea, nelle Hawaii.

Benché gli astronomi in passato abbiano scoperto pianeti piuttosto giovani, quello rinvenuto dall'Università delle Hawaii è il più giovane mai osservato dall'uomo, con un'età di pochi milioni di anni. Il pianeta si trova nella Nube del Toro, e la sua distanza dalla stella attorno a cui orbita è circa 100 volte superiore a quella che separa la Terra dal Sole.

Dalla foto scattata dagli astronomi e disponibile in calce si può vedere che il pianeta emette ancora getti di calore e lava, una caratteristica tipica dei corpi celesti in fase di formazione. La scoperta di 2MO437 è comunque un grande passo avanti per l'astronomia, poiché permetterà di vedere le prime fasi di formazione di un pianeta, dandoci una migliore comprensione dei processi di formazione della Terra.

La posizione del pianeta, poi, aiuta le ricerche: la sua distanza dal proprio sole, infatti, è così elevata da non creare distorsioni e interferenze luminose nelle immagini. La scoperta di 2MO437 non è casuale, poiché si tratta del risultato di tre anni di osservazioni: il pianeta era stato inizialmente scoperto nel 2018 dal telescopio Subaru, ma prima della conferma delle sue caratteristiche sono stati necessari diversi anni di osservazione sia del pianeta stesso che della stella attorno a cui orbita.

La speranza dei ricercatori è quella di utilizzare il telescopio Hubble, che di recente ha scoperto una supernova a forma di Pac-Man, per migliorare la propria conoscenza del pianeta e ottenere più dettagli sulla sua formazione.