Gli astronomi si preparano a studiare i centauri, planetoidi ancora sconosciuti

Molti corpi celesti nel sistema solare sono relativamente sconosciuti, come ad esempio i centauri. No, non si tratta degli essere metà cavallo e metà uomini della mitologia, bensì rocce ibride che mostrano caratteristiche di asteroidi e comete.

Parte dell'interesse intorno a questi oggetti si riduce alla semplice curiosità: poco si sa sui centauri, perché nessun veicolo spaziale ne ha mai visitato uno in modo approfondito. Tuttavia, la NASA potrebbe soddisfare questa curiosità molto presto.

L'agenzia spaziale americana sta attualmente valutando due missioni "a basso costo" (meno di 500 milioni di dollari), per l'esplorazione di questi oggetti. I centauri abitano nel quartiere di Giove e Saturno, ma hanno trascorso la stragrande maggioranza delle loro vite nella fascia di Kuiper, oltre l'orbita di Nettuno.

Il centauro è uno stato di "transizione" tra un oggetto della fascia di Kuiper (Kuiper Belt object, KBO) e una cometa della famiglia gioviana (Jupiter family comet, JFC). I KBO sono già stati osservati in passato, grazie alla sonda New Horizons, esploratrice di Nettuno.

Le future missioni offriranno quindi uno sguardo approfondito al lavoro offerto dalla sonda precedente. Le due missioni si chiamano Centaur e Chimera (la NASA ha già previsto due finestre di lancio: 2025-2026 o 2028-2029). Sapremo di più sul futuro delle due missioni presto, e i finalisti saranno scelti entro gennaio 2020, affermano i funzionari della NASA.