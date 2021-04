Gli astronomi hanno ricostruito la storia di un meteorite schiantato sulla Terra

Il 2 giugno 2018 è la data in cui l'asteroide 2018LA è esploso sul Botswana. Nonostante siano molti i meteoriti che esplodono sulla Terra questo è particolare, poiché è solamente la seconda volta che abbiamo visto un asteroide nello spazio prima che colpisse la Terra, facendoci ricostruire il suo percorso nello spazio.

Essendo di soli 156 centimetri di diametro abbiamo rilevato l'asteroide 2018LA solamente un giorno prima che colpisse il nostro pianeta, troppo tardi per elaborare i dati sulla sua orbita. Al momento dell'esplosione, l'oggetto celeste è diventato 20.000 volte più brillante della Luna piena, secondo quando affermarono gli astronomi.

Le immagini del telescopio Skymapper hanno aiutato a stabilire il percorso della pietra cosmica con grande precisione. Gli astronomi non solo sapevano dove cercare i frammenti - di cui 23 sono stati finora recuperati nel deserto del Kalahari, in Botswana - ma hanno reso possibile il rintracciamento per scoprire le origini di 2018LA.

Così gli scienziati hanno elaborato l'orbita dell'asteroide e hanno analizzato i pezzi che hanno trovato. 2018LA ha trascorso 22 milioni di anni nello spazio dopo essere stato abbattuto dall'asteroide Vesta, dividendosi in ulteriore frammenti. Successivamente uno di questi frammenti si finito sulla Terra nel 2018 e gli scienziati sono riusciti a scoprire la sua storia... solamente grazie a dei detriti e a qualche immagine.