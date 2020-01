Astronomi rilevano grandi quantità di ossigeno nell'atmosfera di una stella antica

Un team internazionale di astronomi di varie università del mondo ha rilevato grandi quantità di ossigeno nell'atmosfera di una delle stelle più antiche di sempre. Il corpo celeste si chiama J0815+4729 e la scoperta è stata effettuata utilizzando i Telescopi Keck.

"Questo risultato è molto emozionante. Ci racconta alcune delle prime ere dell'universo utilizzando le stelle nel nostro cortile cosmico", afferma lo scienziato a capo dei Telescopi Keck John O'Meara. "Non vedo l'ora di vedere più misurazioni come questa in modo da poter comprendere meglio la prima diffusione di ossigeno e di altri elementi in tutto il giovane universo."

L'ossigeno è il terzo elemento più abbondante nell'universo dopo l'idrogeno e l'elio. È anche il principale componente elementare della crosta terrestre. Tuttavia, questo gas non esisteva nell'universo primordiale; è stato creato attraverso reazioni di fusione nucleare che si verificarono in profondità all'interno delle stelle più massicce, con circa 10 o più volte la massa del Sole.

"Astri come J0815+4729 sono indicate come stelle dell'alone", spiega l'astrofisico e il coautore dello studio dell'UC San Diego Adam Burgasser. "Ciò è dovuto alla loro distribuzione approssimativamente sferica intorno alla Via Lattea." Stelle del genere sono veramente antiche, e consentono agli astronomi di dare una sbirciatina alla produzione di elementi nelle prime fasi della storia del cosmo. "La composizione primitiva della stella indica che si è formata durante le prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, probabilmente dal materiale espulso dalle prime supernovae della Via Lattea", dichiara Jonay González Hernández, ricercatore post-dottorato e autore principale dello studio.

I dati dell'osservazioni della stella hanno rivelato una composizione chimica molto insolita. Mentre il corpo celeste ha quantità relativamente grandi di carbonio (10%), azoto (8%) e ossigeno (3%), altri elementi come calcio e ferro hanno abbondanze di circa un milionesimo di quella del Sole.