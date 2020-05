Astronomi hanno rilevato delle bande nuvolose su una nana bruna a 6.5 ​​anni luce

Nuove osservazioni di una nana bruna, lontana 6.5 anni luce, sembrano mostrare strisce di nuvole che circondano l'intero globo, simili a quelle di Giove. Questa è è la prima volta che gli astronomi effettuano tale rilevazione usando la polarimetria, misurando gli oggetti in base al modo in cui la luce che emettono viene attorcigliata o polarizzata.

Una distanza di 6.5 anni luce è veramente piccola in termini astronomici, ma molto lontana per cercare di individuare dettagli su un oggetto piccolo e scuro come una nana bruna. Questi pianeti si formano allo stesso modo delle stelle, dal collasso di densi nodi di materiale nelle nuvole di gas cosmici, ma non sono abbastanza massicci per la fusione dell'idrogeno nei loro nuclei.

Imparare di più su questi corpi celesti può aiutarci a capire di più su stelle e pianeti. Si pensa che le nane brune non sviluppino fenomeni atmosferici come le condizioni nuvolose fino a quando non superano la giovinezza e iniziano a raffreddarsi. Così, il team dello studio ha deciso di osservare il sistema binario di nane brune più vicino alla Terra, chiamato Luhman 16AB.

L'astronomo Maxwell Millar-Blanchaer di Caltech e colleghi hanno usato il Very Large Telescope (VLT) dell'European Southern Observatory's in Cile per determinare se fosse possibile distinguere i dettagli di uno dei nani marroni, Luhman A, utilizzando la polarimetria. "La polarimetria è l'unica tecnica che è attualmente in grado di rilevare bande che non fluttuano nella luminosità nel tempo", afferma Millar-Blanchaer. "Questa è stata la chiave per trovare le bande di nuvole su Luhman 16A, su cui le bande non sembrano variare."

La tecnica non ha permesso alla squadra di vedere le nuvole reali. Il team, invece, ha effettuato misurazioni polarimetriche del corpo celeste, successivamente ha utilizzato modelli sofisticati per provare a riprodurre la firma osservata: due fitte e permanenti fasce di nuvole, come quelle viste su Giove. "Pensiamo che queste tempeste possano far piovere cose come silicati o ammoniaca. In realtà è un tempo piuttosto orribile", afferma l'astronomo Julien Girard dello Space Telescope Science Institute.