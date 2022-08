Gli astronomi hanno rilevato un immenso getto relativistico da un buco nero: è record

L'umanità sta esplorando l'universo da relativamente pochissimo tempo, e più si addentra nei meandri dell'ignoto, più scopre oggetti e fenomeni che sfuggono alla comprensione umana. Di recente, un gruppo di studiosi ha rilevato un getto relativistico incredibile proveniente da un buco nero.

A soli 93 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, si trova la la galassia NGC 2663, la quale (nonostante l'inconcepibile distanza che ci separa) fa ancora parte del nostro circondario intergalattico. Per fare un raffronto più comprensibile, se la nostra galassia fosse una casa, NGC 2663 sarebbe a qualche edificio o due di distanza.

Visibile nell'emisfero australe, NGC 2663 è visibile anche con un telescopio di normale potenza, apparendo come una classica galassia ellittica. In realtà, questo ammasso presenta diverse caratteristiche peculiari, tra cui una popolazione di stelle 10 volte maggiore di quella della Via Lattea.

Ma è solo quando si usano strumenti potentissimi e all'avanguardia che la galassia mostra il meglio di sé: per lo studio del getto relativistico è stato adoperato l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), nell'Australia occidentale. Si tratta di una rete di 36 antenne radio collegate che formano un unico super telescopio, uno dei più potenti dell'emisfero sud.

Grazie alle onde radio captate da ASKAP, è stato possibile studiare il cuore attivo di NGC 2663, mostrando un doppio getto relativistico di proporzioni gigantesche: secondo lo studio, si tratta di un'emissione lunga circa 1 milione di anni luce, da capo a capo, la quale viene espulsa dal cuore di tenebra a velocità quasi relativistiche.

Comparando le misure, il getto è grande 50 volte la stessa galassia da cui proviene e, se fosse visibile ad occhio nudo, apparirebbe più grande della Luna nonostante la distanza. Lo studio è fondamentale per capire il ciclo di nascita, evoluzione e morte delle galassie, dando informazioni utilissime su cosa potrebbe capitare alla nostra Via Lattea, casa del buco nero supermassiccio Sagittarius A.