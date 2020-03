Astronomi hanno rilevato un pianeta utilizzando le onde radio, per la prima volta

I metodi utilizzati dagli astronomi per osservare gli esopianeti sono molteplici, ma i più utilizzati sono sicuramente quelli del transito e della velocità radiale. Tuttavia, nell'immensità del cosmo, gli addetti ai lavori potrebbero aver trovato un nuovo interessante metodo: le onde radio.

L'attività della stella GJ 1151 ha causato un'interazione magnetica con un suo pianeta in orbita, esattamente come fa Giove e la sua luna Io. "Abbiamo adattato la conoscenza di decenni di osservazioni radio di Giove al caso di questa stella", dichiara l'astronomo Joe Callingham del Netherlands Institute for Radio Astronomy (ASTRON). "Si prevede da tempo che una versione ingrandita di Giove-Io esista nei sistemi pianeta-stella e le emissioni che abbiamo osservato si adattino molto bene alla teoria."

Questa interazione del gigante gassoso del nostro Sistema Solare e Io produce un'emissione di onde radio polarizzate in modo circolare e, nelle frequenze più basse, possono essere più potenti delle lunghezze d'onda del Sole. La nostra stella, però, è troppo distante da noi per produrre un segnale del genere e, in confronto con le nane rosse, è molto più debole.

Ci si aspettava che un pianeta con un'orbita ravvicinata ad una nana rossa potesse produrre un'emissione simile (ovviamente più potente di quella prodotta da Giove). Così, alcuni ricercatori hanno iniziato a cercare questo tipo di segnali arrivando a posare il loro sguardo, infine, su GJ 1151. Inizialmente credevano che fosse una stella binaria. "Abbiamo escluso questo scenario fortemente, pensiamo che la cosa più probabile sia un pianeta delle dimensioni di una Terra troppo piccola per essere rilevata con i nostri strumenti ottici."

La massa esatta del pianeta in questione deve ancora essere determinata, ma è probabile che si tratti di un pianeta roccioso (come il nostro).