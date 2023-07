Gli astronomi sono rimasti affascinanti da un pianeta con i 'tentacoli'

Intorno a una stella giovane, a circa 500 anni luce dalla Terra, possono essere trovate braccia a spirale formate da un disco protoplanetario di gas e polvere. Queste girandole di polvere, che ricordano tentacoli, sono state a lungo fonte di curiosità per gli astronomi e ora, un nuovo studio, ha rilevato un esopianeta neonato, un gigante gassoso.

"La nostra ricerca fornisce un solido indizio che queste braccia a spirale sono causate da giganteschi pianeti", ha dichiarato Kevin Wagner, astronomo presso l'Università dell'Arizona Steward Observatory e autore principale dello studio. Questa scoperta potrebbe essere l'ultimo tassello di un puzzle per capire come si formano queste "braccia".

La stella in questione, avvolta in un disco protoplanetario a spirale, è vecchia solo un paio di milioni di anni. Il neonato, denominato MWC 758c, sembra attrarre parte dei detriti del disco in spirale verso l'esterno, formando questi impressionanti tentacoli. Con una massa doppia rispetto a quella di Giove, la sua stazza è sicuramente notevole!

La scoperta di MWC 758c è stata possibile grazie all'uso del Large Binocular Telescope Interferometer (LBTI) in Arizona, che rileva lunghezze d'onda più lunghe e rosse nel range dell'infrarosso. Non solo: questo pianeta si è rivelato essere il più "rosso" mai scoperto, un fatto altamente inaspettato, che ha sicuramente sorpreso gli scienziati.